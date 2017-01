"Tenemos un hermano y vamos a intentar aprovecharnos de ello"

En los minutos previos a la cena de hermandad celebrada ayer entre el Granada y el Chongqing Lifan el director general del club rojiblanco, Sergi Vieta, explicó que «nuestro propietario es chino y hay una empresa llamada DDMC que gestiona clubes de fútbol, derechos deportivos, temas de ocio, comunicación y entretenimiento. El objetivo de John Jiang es comprar diferentes clubes a nivel internacional siguiendo los pasos que ya han dado empresas como el City Group, la familia Pozzo o el propietario de Red Bull. Aprovechar la red de fútbol asociado a agencias, jugadores, para que en el día de mañana pueda subir el valor del Granada, del Chongqing y del resto de clubes que pertenecen al propietario».

Para que el Granada pueda reforzarse con jugadores de calidad en el mercado invernal debe sortear el control económico de LaLiga y hacerlo con jugadores cedidos por el Chongqing Lifan puede ser una opción porque a día de hoy «hay unas herramientas que tenemos y ya que tenemos un hermano como es el Chongqing, vamos a intentar aprovecharnos de ello. Si es posible vamos a fichar a través del Chongqing y si no buscaremos otros mecanismos para intentar asegurar aquellas líneas que necesitamos para lograr la salvación».

Precisamente sobre este mercado invernal Vieta reconoció que «puede llegar un portero si finalmente lo necesitamos, un defensa central, un mediocentro, un extremo y a lo mejor un delantero y un lateral derecho». El directivo rojiblanco admitió que Adrián Ramos «es un jugador que interesa, que se está hablando con él pero si viene o no aún no lo sabemos. Estamos trabajando en otras vías por si no viene».

Imposible, al menos a día de hoy, es la opción de recuperar a Isaac Success, al que Vieta se refirió como «un jugador fantástico que nos encantaría que viniera». Sin embargo, el delantero nigeriano «se ha declarado intransferible por parte del Watford y por mucho que queramos en esta situación no puede venir». Ahora bien, la situación respecto a todos los jugadores que pertenecen a la familia Pozzo no es la misma: «Doucouré a día de hoy no quiere cederlo ni venderlo así que vamos a esperar a ver cómo avanza el mercado y si se puede se incorporará pero trabajamos en otras vías y puede que no sea él y sea otro».

Ausencias de Oier y Barral

Entre los jugadores asistentes a la citada cena de hermandada estuvo René Krhin, de vuelta de Birmingham tras no cerrar -de momento- su incorporación al club inglés. No estuvieron David Barral, candidato a salir del club, ni Oier, cuyo nombre se ha vinculado al Levante pero que faltó <»por tener cita con el dentista» según manifestaron a este periódico fuentes oficiales del club.

El que sí estuvo en la cena fue el alcalde de Granada, Paco Cuenca, que subrayó que para la ciudad este hermanamiento entre el Granada y el Chongqing Lifan «tiene mucha importancia desde el punto de vista social y económico». Cuenca incidió en que «el club chino con el que compartimos este espacio de cooperación y colaboración representa a una ciudad de 30 millones de habitantes y hay que pensar lo que supone eso para Granada a nivel de promoción».

Para Cuenca este marco de colaboración entre clubes supone una buena noticia para un proyecto que definió como «serio y muy positivo para Granada en el plano económico, social y turístico».