Sergi Vieta: "Nuestro objetivo es comprar diferentes clubes a nivel internacional y aprovechar las sinergias entre ellos"

En los minutos previos a la cena de hermandad entre el Granada CF y el Chongqing Lifan el director general del club rojiblanco, Sergi Vieta, atendió a los medios de comunicación y declaró lo siguiente:

Beneficios de esta unión

"Nuestro propietario es chino y hay una empresa llamada DDMC que gestiona clubes de fútbol, derechos deportivos, temas de ocio, comunicación y entretenimiento y hoy (el lunes) para conmemorar esa relación que existe entre esa empresa con los dos clubes hacemos esta cena de hermandad teniendo la suerte de que vienen aquí los jugadores del Chongqin Lifan, sus dirigentes, nuestro propietario y los vicepresidentes globales de DDMC, que también están presentes en la cena. Nosotros el objetivo que tenemos con John Jiang es comprar diferentes clubes a nivel internacional siguiendo los pasos que ya han dado empresas como el City Group, la familia Pozzo o el propietario de Red Bull y así aprovechar las máximas oportunidades y las máximas sinergias a nivel de gestión, de incorporación de jugadores, de conocimientos de mercado y aprovechar la red de fútbol asociado a agencias, jugadores, etc para el día de mañana subir el valor del Granada, del Chongqing y del resto de clubes que tiene el propietario".

¿Se sorteará el control económico de la Liga con el Chongqing?

"La idea no es sortear ningún control económico. Hay unas herramientas que tenemos y ya que tenemos un hermano como es el Chongqing vamos a intentar aprovecharnos de ello (...) Si es posible vamos a fichar a través del Chongqing y si no buscaremos otros mecanismos para intentar asegurar aquellas líneas que necesitamos para lograr la salvación. Estamos valorando diferentes estrategias, los clubes dueños de jugadores que pueden venir valoran otras líneas que no son estas y nosotros vamos a ser flexibles para incorporar jugadores lo antes posible".

¿Llegará algún jugador antes del domingo?

"Eso es un poco irrelevante porque aunque llegue no va a jugar el domingo. Si por ejemplo llegase el miércoles o el jueves necesitaría tener un tiempo de adaptación, pasar unas pruebas médicas, conocer al equipo, etc... Puede llegar algún jugador antes del domingo pero en el partido ante Osasuna no va a estar y creo que lo tendremos jugar con los futbolistas con los que hemos contado en los últimos partidos".