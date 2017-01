Paco Cuenca considera que la renovación de Alcaraz es “un acierto para la consolidación de un proyecto serio”

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, subrayó que para la ciudad el hermanamiento existente entre el Granada CF y el Chongqing Lifan "tiene mucha importancia desde el punto de vista social y económico". Cuenca incidió en que "el club chino con el que compartimos este espacio de cooperación y colaboración representa a una ciudad de 30 millones de habitantes y hay que pensar lo que supone eso para Granada a nivel de promoción".

Para el regidor de la capital granadina este marco de colaboración entre clubes supone una buena noticia en un proyecto que "es serio y muy positivo para Granada en el plano económico, social y turístico. Hace poquito hablábamos de la academia del Granada y de esa apuesta de futuro que es la cantera y ahora es bueno estar hermanados con un equipo que representa a una ciudad como Chongqing".

Cuestionado sobre su punto de vista acerca de la renovación de Lucas Alcaraz como entrenador del Granada hasta 2018, Cuenca respondió que en su opinión esta decisión es “un acierto para la consolidación de un proyecto serio”.

Por otro lado, reconoció que deportivamente ahora mismo la marcha del equipo es decepcionante aunque confía en que el plantel dirigido por Lucas Alcaraz empiece a ganar partidos cuanto antes: “Los granadinos ahora mismo tienen ese bajón y esa cierta decepción porque nos gustaría estar más arriba en la tabla y que los resultados deportivos fueran positivos. Es verdad que el señor Jiang conoce esa situación, admite que no es buena y yo ya le he hablado y le he comunicado que represento a miles de granadinos que tienen mucha ilusión en este proyecto. Personalmente tengo la firme confianza en que el proyecto en lo deportivo también se vaya consolidando y que se empiecen a sumar puntos desde el próximo domingo, que nos jugamos tres puntos muy importantes ante Osasuna”.