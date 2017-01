Krhin vuelve a entrenar

El Granada ha regresado a los entrenamientos después de un día de descanso con la presencia de Rene Krhin. El esloveno aún no ha concretado su marcha al Birmingham inglés y mientras tanto tiene que seguir trabajando en Granada tras unos días de permiso para viajar a Inglaterra. El que no ha trabajado ha sido Luis Martins, en Portugal con permiso del club por motivos personales, según ha explicado el club. El lateral luso no tiene ficha y debe buscar destino en este mercado.

En el capítulo de bajas, Saunier y Cuenca han estado trabajando al margen del grupo y siguen con su proceso de recuperación. La buena noticia es que Dimitri Foulquier ha podido completar el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros y sigue dando pasos para dejar atrás definitivamente sus problemas musculares. Ante tanta baja, Alcaraz ha vuelto a contar con Aly Malle y Sulayman, del Granada B.

Pocas pistas ha dado el entrenador del conjunto rojiblanco en una sesión en la que ha trabajado las llegadas a puerta y la circulación de balón. Al final del entrenamiento se han quedado ensayando disparos Vezo, Ponce y Alberto Bueno junto a los dos porteros, Oier y Ochoa.