Una maniobra contracultural

6

Tal vez el Bernabeú no sea el mejor lugar para examinar al grupo, pero una vez más quedaron retratados algunos elementos a distancia sideral del mínimo nivel para estar en Primera. Desde que se rompió el 'once' que derrotó al Sevilla, nada ha sido igual. El Granada no ha podido repetir alineación en ninguna jornada y esto le pesa, pues la plantilla es larga pero no profunda en calidad. La escuadra tiene una capacidad pasmosa para vencerse ante los contratiempos.