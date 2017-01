Lucas Alcaraz: "Me sentiría igual de comprometido si mi contrato terminara dentro de una hora"

No es habitual que un entrenador renueve su compromiso cuando la situación deportiva del equipo es tan complicada como la que vive el Granada en la actualidad, sin embargo, tanto el club como el entrenador han encontrado el equilibrio perfecto para entender que la relación se debe prolongar. Así lo reconoció el director general del club, Sergi Vieta, que mostró su satisfacción por el anuncio del nuevo contrato.

Sergi Vieta: “Estoy feliz, es un paso más en el proyecto a largo plazo de dar estabilidad al club, en los últimos años con tantos cambios de entrenadores y jugadores no había sido posible. Con Lucas (Alcaraz) y con el equipo deportivo encabezado por Piru ya se estaba barajando la opción de renovarlo, el hecho de que sea hoy es porque el presidente tenía intención de estar aquí y anunciarlo él. Lucas, más allá de la faceta deportiva, que son resultados que valoraremos al final de temporada y de la siguiente, es un auténtico granadinista. Al ser su tercer periplo en el club, ser de aquí, muy vinculado al deporte de base, nos da muchas cosas, sensibilidades y sensaciones de un granadinista. Actitud y valores que intentamos implantar en el mismo. Para un catalán, un chino y el resto del staff es un espejo, un ejemplo. Nos ayuda a ser mejores”.

Por su parte, el protagionista de la tarde, Lucas Alcaraz, se mostró satisfecho por el gesto que el club le brinda con esta renovación, que le permitirá seguir trabajando en casa un año más.

Lucas Alcaraz: “Agradecer las palabras de nuestro presidente y nuestro director general. Agradecer que se acordaran de mí para una situación más que complicada y ahora se acuerdan de mí para un proyecto. Transpira confianza, lo cual no es fácil en este mundo del fútbol. Me sentiría igual de comprometido si mi contrato terminara dentro de una hora por mi compromiso profesional, pero también por mi vínculo con este club y esta ciudad. Señas de que el presidente tiene una vinculación con la ciudad indisoluble. Agradecer el trato de la dirección deportiva. Necesitamos no ser más rápidos que un león, pero sí que las cebras con las que estamos compitiendo. Vamos a ser la cebra más rápida, aunque esta semana sea más complicado creer en ello. Vamos a poner todo de nuestra parte y vamos a exigir a nuestros jugadores que lo hagan. Más que pedir, tenemos que ofrecer a nuestra afición”.

El técnico rojiblanco no quiso pronunciarse sobre el capítulo de fichajes porque “es un tema más de dirección deportiva el comunicarlo. Está en mente sacar el máximo rendimiento a la plantilla y mejorar los resultados”. El granadino insistió en que su renovación es algo que demuestra que “las dos partes” quieren “estabilidad”, pues “es una muestra de confianza en el trabajo en sí y de sintonía. Cuando yo firmé aquí podía haber forzado la situación para pedir algo más en caso de permanencia, pero preferí ver cómo iba transcurriendo todo”. Lo que tiene claro es que “la solidez de la figura del entrenador con un gesto de este tipo la mejora”.