Objetivos inalcanzables

Que entre el Real Madrid y el Granada hay una diferencia abismal de recursos, presupuesto, plantilla y equipo es obvio. Si encima los blancos se encuentran en un momento dulce, como ya demostraron en la ida de Copa ante un Sevilla al que borraron en la primera parte –decisiones arbitrales aparte-, y el Granada no acaba de encontrar su rumbo en esta más que olvidable primera vuelta del campeonato liguero, las posibilidades de rascar algo en el Bernabéu se reducían a la nada. Además, si a lo anteriormente dicho se une una carencia absoluta de convicción en las propias posibilidades para al menos dar la cara y enfrentarse a un rival del nivel del equipo madridista, la debacle estaba servida de antemano. El guion previsto se cumplió ayudado por la falta apabullante de actitud, de los necesarios redaños, de la mayoría de los jugadores que saltaron portando la camiseta del Granada.

crónica La fiesta blanca se prolonga ante un Granada inofensivo y dócil

Lo peor de todo fue dar la sensación de que no estaban por la labor de pelear desde el primer minuto, transmitiendo el convencimiento de que no se podía lograr absolutamente nada. Que ni siquiera había que luchar para mostrar algo de resistencia, para salvar la dignidad del escudo y la camiseta. De este modo se vagó como alma en pena por un estadio donde hay que salir, quizás más que en otros, con toda la intensidad del mundo para contrarrestar las diferencias incuestionables de calidad entre jugadores.

Eso fue lo más preocupante. Contemplar otra vez pasividades, brazos bajados, falta de esfuerzo y de actitud, aparte de carencias técnicas impropias de la división. Nadie estuvo a la altura, salvo algunos aislados destellos individuales de Andreas Pereira, el único que parecía interesado en dar buena imagen, sin fruto positivo alguno para el equipo. El árbitro se unió a la fiesta local no apreciando una posible falta sobre Samper de Isco previa a la consecución del primer gol por el malagueño, y sobre todo errando gravemente en el segundo tanto blanco, con un fuera de juego escandaloso de Benzema no sancionado. Pero no deben servir de excusas las deficiencias del arbitraje, pues el Madrid en la matinal sabatina hubiera perforado cuando hubiera querido la meta de Ochoa, tampoco excesivamente feliz en la segunda de las jugadas antes reseñadas.

Patético

La imagen del Granada en el templo madridista fue patética. Casi aún más desastrosa que la mostrada en la otra visita a la capital ante el Atlético de Madrid, donde se recibió otra paliza pero al menos en los primeros minutos se dio sensación de conjunto. Sin alma, sin juego alguno, sin ni siquiera actitud en el posicionamiento y en la presión, fue el Granada un juguetito en manos del líder, que casi sin despeinarse obtuvo una amplia victoria que aún pudo ser peor. Bastaba cualquier acción de presión de los locales sobre un jugador del Granada para que se evidenciara la falta de cualquier capacidad por parte de los granadinistas para sacar el balón jugado, lo que ocurrió en numerosas jugadas, como en el primer y cuarto gol de los cinco encajados, donde la blandura de Samper y la falta de calidad de Lombán para sacar el balón desde atrás como central izquierdo quedaron patentes.

El Granada ante el Madrid ni supo defender ni atacar, no fue nunca rival para el Real Madrid, comodísimo durante todo el encuentro. Keylor Navas sólo tuvo que emplearse en el último minuto de encuentro ante Kravets en la única aproximación con peligro real de los de Alcaraz. Pero junto a ello en el gran debe del equipo de Alcaraz estuvo la falta de capacidad para plantar mínimamente cara a los madridistas. La ausencia de equipo por parte granadinista fue reconocida recién acabo el partido por su propio capitán Lombán. No hubo partido, porque para que ello ocurra hace falta que exista competitividad, y de ello se careció en el Santiago Bernabéu por parte de los de Lucas.

Sólo la bajada de ritmo lógica de los locales en la segunda fase del encuentro, tras los cuatro goles obtenidos en la primera mitad, evitó un marcador aún más adverso. El quinto gol blanco vino por el enésimo error de Uche Agbo en la marca a balón parado. Estuvo francamente mal ante el Madrid y clausuró su paso por el Bernabéu con un nuevo error de bulto en la marca a Casemiro que permitió empujar a éste un gran servicio de James. Ni un atisbo de la potencia, colocación y capacidad de corte mostrada por el nigeriano en otros encuentros.

Se encuentra el Granada en una encrucijada de difícil salida. Tres partidos consecutivos, dos de liga y la vuelta de Copa en Pamplona, con tres derrotas, nueve goles en contra y ninguno a favor. Bien es cierto que en los dos de liga los rivales eran a priori superiores, caso tanto de la Real Sociedad como sobre todo del Real Madrid, pero la tercera caída fue ante un rival directo, el Osasuna, en la única victoria que el ínclito Caparrós obtuvo con dicho equipo en su corto periplo como entrenador de los navarros. Una racha muy negativa justamente después de que aparecieran unos pequeños rayos de esperanza tras la victoria en casa ante el Sevilla y el empate ante el Málaga en La Rosaleda.

Y es que no cabe otra que reiterar lo ya dicho en pasadas jornadas desde estas líneas, e igualmente anotado en otros numerosos artículos y foros de opinión futbolística: la plantilla confeccionada es claramente deficiente para aspirar al objetivo de la permanencia. Ni siquiera el esfuerzo en dotar de orden y seriedad al equipo realizado por Lucas Alcaraz desde que tomó las riendas del primer equipo rojiblanco parece dar ya para más. Las carencias técnicas, de aptitud y de actitud son evidentes. Se está muy lejos de contar con un equipo competitivo que pueda plantar cara a una gran mayoría de rivales de Primera. Y enmendar esto parece tarea muy complicada en el mercado de invierno. A la bisoñez de muchos jóvenes cedidos -algunos de los cuales ni siquiera aprovechan los grandes escenarios para reivindicarse, caso de Boga, desastroso ante el Madrid-, se une la incapacidad de muchos de los veteranos del plantel, sobre todo de los expresamente recomendados por esos dos entrenadores mediáticos de triste paso por el banquillo del Granada: Caparrós exigió la llegada de Márquez, que en cada actuación demuestra su incapacidad para participar ya del fútbol de Primera; Jémez se trajo a Tito, otro jugador impropio para competir en la élite por lo visto hasta ahora, y avaló como fichaje estrella a Bueno, inédito con él y con Lucas en aportaciones trascendentes para el equipo. El resultado es la incapacidad generalizada jornada tras jornada de oponer cierta resistencia ante rivales de enjundia –sólo en el Nou Camp ante un Barça atascado se estuvo cerca de ello-, y de doblegar al resto de equipos de la Primera división.

No debe preocupar que el Madrid sea un objetivo inalcanzable, pues esta cuestión es asumible de partida considerando la actual estructura del fútbol profesional, donde como en la economía mundial, los ricos lo son cada vez más y el resto ve aumentar sideralmente las distancias con ellos. Lo realmente preocupante es que con el actual plantel aparece también como inalcanzable el objetivo de poder simplemente luchar por la permanencia en lo que queda de campeonato. Se vuelve trascendental el acierto en la elección de los refuerzos invernales, si es que se piensan realizar y se pueden realizar. Se deberá priorizar en ellos la calidad sobre la cantidad, pues quienes vengan deben resultar decisivos para cambiar el rumbo del equipo. En todo caso sería deseable sacar cumplido aprendizaje de las consecuencias que se están padeciendo por el conjunto de decisiones erróneas efectuadas por los nuevos gestores desde la adquisición del club. Sólo así podrán evitarse en el futuro, donde cada vez resulta más deseable que el club se replantee construir un definitivo modelo no sólo viable económicamente sino también ilusionante deportivamente, sea cual sea la división en la que se milite la próxima temporada.