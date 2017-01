Lucas Alcaraz, renovado hasta 2018

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Lucas Alcaraz y el Granada CF han alcanzado un acuerdo para que el técnico granadino renueve su compromiso con la entidad rojiblanca hasta 2018. Alcaraz, que se hizo cargo del equipo el pasado 3 de octubre de 2016, pelea por conseguir una nueva permanencia en Primera División con el equipo de su tierra -sería la tercera de manera no consecutiva- y con esta renovación "la entidad rojiblanca amplia su confianza en su figura y la afianza como técnico del proyecto", según se recoge en la página web oficial del club.

Entre el chino y este en dos años Granada CF- Linares Deportivo, id haciendo las maletas todos los oportunistas que os subisteis al carro y os dais golpecitos en el pecho, si, si, los mismos que os reíais de los filipinos.

Estupenda noticia. Esta noticia parece la primera piedra de la planificación de la próxima temporada en la Liga 123. A los antilucas no creo que les guste mucho que vaya a estar aquí las próximas dos temporadas y media. A mi me parece un acierto. Conoce la Primera y la Segunda y no es ningún encantador de serpientes como Caparros y Jemez. Y además conoce la casa y tiene sentimiento rojiblanco.

Despropósito no, lo siguiente, jajajaja, de risa es esto ya, o sea, que en 10 jornadas que lleva este señor aquí, consigue 7 puntos ( DE LOS CUALES 2 SON REGALADOS, UNO CONTRA EL DEPOR GRACIAS AL ARBITRO Y A TYTON, YA QUE LE ANULA UN GOL LEGAL AL DEPOR QUE ERA EL 0-2, Y LUEGO EL PORTERO DEL DEPOR SE CUELA UN CENTRO EN SU PORTERÍA, Y OTRO PUNTO REGALADO ANTE EL MÁLAGA DONDE EL ARBITRO ANULA OTRO GOL AL MÁLAGA LEGAL), consigue hacer el ridículo dando una imagen bochornosa, tanto con el sporting en casa, como con en el depor, como con el celta, como con el barsa (pese a perder solo 1-0 que está bien, pero esa imagen de no atacar ni una vez, solo estar en el borde del área como un equipo de balonmano.... lamentable la poca ambición), como contra el Málaga..... y lo de ayer, eso sí una victoria contra el sevilla, ¿y eso es mérito para renovar a este hombre?, luego vendrán los lamentos cuando no vaya ni dios a los carmenes, ya se nota la afluencia, y con este señor aquí que aburre con su futbol a las ovejas, como lo lleva haciendo toda su vida.... En fin, como se dice, TODO ES POSIBLE EN GRANADA Y NUNCA PODRÁ HABER UN MEJOR EJEMPLO.

Es la reacción de la directiva a las opiniones críticas de Rafa Lamelas y Manu Bayona. Ambos íntimos amigos de Lucas. Que poca personalidad y cuanto miedo tiene esta directiva...

¡¡Claro que sí!!La prensa ha renovado a Lucas. Eres muy buen OBSERVADOR. Que no te guste a ti es muy respetable, tanto, como que la directiva quiera renovarle el contrato. La personalidad no se mide según te guste a ti o no. Para ser OBSERVADOR, poco conoces de este mundo del fútbol.



Menudo despropósito, lo que dije ayer,todo es posible en Granada. Esto no pasa en ningún club del mundo, de diez partidos jugados uno ganado y le amplían 1 año más. El día de los inocentes fue el día 28 del pasado mes.Sigo manteniendo que si este señor no fuera granadino en 0'2 estaría en la calle.Si tanto quieresa tu Granada como dices y tienes dignidad dimite porque esto no tiene arreglo ni con obra.

Jajajaja jajajaja jajajaja jajajajajaja jajajaja de traca lo de esta gente, poco más que decir.

Buena noticia para la estabilidad del equipo, hace falta los jugadores den la talla tambien

Por supuesto que le renovaría el contrato a Lucas y con mejora económica ,siempre y cuando mantenga el equipo en primera división .



Que venga fabri

Quizá sea una buena noticia de cara a ir confeccionando el equipo para el año que viene en Segunda Divisón. Lo malo es que, si se quiere aspirar al ascenso la temporada próxima, buen fútbol, lo que se dice buen fútbol, se va a ver bien poco.