A por todas en el Bernabéu

En julio, cuando se sortea el calendario de liga, el partido ante el Real Madrid al Granada le parece un puente que debe cruzar entre dos compromisos más asequibles ante Real Sociedad y Osasuna. En enero, cuando los puntos escasean y el equipo rojiblanco lleva instalado cuatro meses en la zona de descenso, la desesperación y la locura se dan la mano y el partido de este sábado en el Santiago Bernabéu (13:00 horas) es una nueva oportunidad para que los de Lucas Alcaraz se aferren a la vida.

Rendir visita al mejor Real Madrid de los últimos tiempos a priori no es la mejor manera de empezar el año, pero el Granada ya no puede elegir. Sus catastróficos números lo obligan a pelear cada punto en juego porque se le va la vida en ello. No romper quinielas en lo que queda de liga, como ya hizo en diciembre hasta el Sevilla, alejará al conjunto rojiblanco de tener que preparar otro viaje a la casa blanca la temporada que viene.

Para el choque ante los de Zidane el técnico rojiblanco Lucas Alcaraz pierde a Cuenca y a Saunier por lesión y además tiene que lamentar que Foulquier no se haya recuperado a tiempo para ocupar el lateral derecho, una posición en la que había rendido a buen nivel en sus últimos partidos.

El preparador granadino ha subrayado en la rueda de prensa previa a este Real Madrid-Granada que sus jugadores no pueden "recrearse" en la potencialidad del rival deben tener "personalidad" y "ambición con el balón en los pies".

Por su parte, el Real Madrid retoma un campeonato que desea fervientemente, pero en el que no participa desde hace casi un mes. La consecución del Mundialito de clubes y su partido de Copa del Rey ante el Sevilla (ganado por 3-0) han mantenido al conjunto madridista con la mente ocupada en las últimas fechas pero el parón de liga no les ha afectado ya que acabaron el año como líderes destacados, invictos en todas las competiciones (llevan 38 partidos sin perder) y con unos números en ataque que le permiten a su entrenador tomarse lujos como no echar de menos al lesionado Bale o dejar a Cristiano Ronaldo sin convocar por decisión técnica.

Para el choque ante el Granada Zidane no podrá contar con Ramos, Bale, Pepe, Kovacic ni Lucas Vázquez pero la lista de jugadores con los que afronta este partido no deja de ser una colección de estrellas del balompié: Keylor Navas, Casilla, Rubén, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo,Coentrao, Danilo, Kroos, James, Casemiro, Modric, Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema, Mariano y Morata.