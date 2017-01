En directo desde el Bernabéu

Real Madrid-Granada 2450185 1 Si

El tumultuoso 2016 humea ya entre cenizas para un Granada que quiere comenzar a enderezar su proyecto durante este nuevo año en el estadio menos apropiado. Aguarda un Real Madrid pletórico, de récord. El jardín del imperturbable Zidane permanece en una eterna primavera, orillando debates ridículos con una sonrisa. Con CR7 y Benzema, azotes rojiblancos habituales, frescos tras descansar.

Nada parece incordiar en la 'casa blanca', donde los fastos de algunos triunfos solían traer consecuencias indeseadas. De momento, no ha sido así. La victoria en el Mundial de Clubes no relajó a los merengues, que castigaron al Sevilla en la Copa del Rey, permitiéndose el lujo de reservar a algunos de sus bastiones. La gestión le salió perfecta al técnico francés, que contará esta vez con las bajas conocidas en ataque de Lucas Vázquez y Bale, pero sí tendrá al resto de miembros de su 'tridente'. Visto lo visto, no se sabe que versión es más intimidatoria para los adversarios. Si la que comprende a parte de la llamada 'BBC' o la otra, terrenal aunque no exenta de categoría, ambición y fútbol. Más aun cuando a James se le ha disipado la melancolía tras reencontrarse con las mejores sensaciones el pasado miércoles. 'Zizou' no presume de tácticas pero domina el factor humano.

En la retaguardia no puede contar con Pepe y Sergio Ramos, por lo que quizás se merme la capacidad de obrar milagros de gol en los minutos postreros. Está por ver que sea necesaria la bala de plata del de Camas para imponerse a unos rojiblancos que llegan con tiritonas, pues no hay abrigo en su alcoba que mitigue algunas de las ausencias que presenta. Dos sobre todo alteran su propuesta.

Tabanou sustituirá a Carcela y Vezo a Saunier, con pugna entre Kravets y Ponce para el ariete

Un flanco de Lucas Alcaraz ha quedado tuerto por la marcha de Mehdi Carcela a la Copa Africana de Naciones. Sin el futbolista más caro de la plantilla, pierde mucho descaro en ataque. El preparador no ha tenido fácil la selección del sustituto. Finalmente parece que el ganador en la pugna establecida entre Franck Tabanou y Omer Atzili ha sido el francés, quien en su juventud fue extremo, así que no le tiene que extrañar el retorno al puesto.

Alcaraz ha estado muy encima del galo, porque tiene una enorme potencia pero a veces peca de distraído. Ante todo, el entrenador desea que su escuadra no se desarme ante las acometidas rivales. Que se sepa hacer fuerte con el balón y luego sepa elegir cuándo ser un poco valientes ante Keylor Navas.

Foulquier, aún de baja

Los otros remiendos en la alineación los tiene en la zaga. Que Foulquier no se haya recuperado al final es un contratiempo lógico, aunque, por otra parte, incita a pensar que estará en perfectas condiciones para medirse al Osasuna la semana siguiente. Se está ejercitando con el resto pero no tiene el alta médica. Tampoco Isaac Cuenca, quien estuvo de guardia en la garita de Foulquier en algunos de sus reposos forzosos. El extremo podía haber sido incluso alternativa a Carcela.

Aunque durante estos días ha sido frecuente ver a Vezo probándose como lateral diestro, como ocurrió en El Sadar, parece que Alcaraz se inclinará al final por la presencia de Tito en su puesto nato, con Vezo haciendo pareja con Lombán. Y es que tampoco está Saunier, posiblemente el recuperador que estaba más en forma. Le tocará sufrir a otros las inclemencias del destacamento local, ávidos de tantos y de una nueva marca histórica: igualar los 39 encuentros sin perder, que todavía ostenta el Barcelona de Luis Enrique.

Existe cierto debate entre los visitantes al respecto del ariete. Lo normal es que siga Kravets, pese a que ayer, en la puerta cerrada, Alcaraz probó en el tramo final a Ezequiel Ponce como relevo. Ahora que tanto se habla de la llegada de un punta, con el colombiano Adrián Ramos como opción uno, tendrán todos que espabilarse.

El 'trivote' sí estará a pleno rendimiento. Con la vuelta de Uche Agbo, que cumplió penitencia por amarillas ante la Real Sociedad, Alcaraz contará con quienes se han convertido en la columna vertebral de su escuadra. Samper y Pereira completan la figura que debe de suponer empaque. Con la marcha de Angban también a la CAN, en el banquillo quedarán como refrescos Javi Márquez y Jon Toral, quien sí ha resuelto el esguince de tobillo que se hizo ante los donostiarras. Un partido que hizo mucho daño por la mala imagen mostrada.

A la hora del almuerzo, el Madrid querrá zamparse a un contrario huesudo, falto de puntos, pero con el estímulo de provocar un atragantamiento sorpresivo. Si estos encuentros siempre asoman quiméricos, parece que el contexto es todavía peor, con el ritmo blanco y la debilidad nazarí. Pero la ilusión es el material con el que se construyen los sueños y el del Granada es emular a Lorenzo en los setenta y escuchar el silencio del Bernabéu de nuevo.

Es tentador pensar ya en el próximo domingo, cuando el equipo empiece a velar armas de cara a la 'finalísima' ante el Osasuna, que 'degolló' a Joaquín Caparrós y se ha convertido en un enemigo peligroso por desconocido. Pero ninguna jornada se puede tirar premeditadamente al sumidero. Lucir en uno de los grandes cosos del fútbol es positivo, hasta en la derrota. En la victoria, es inolvidable.