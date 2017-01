La fiesta blanca se prolonga ante un Granada inofensivo y dócil

Real Madrid-Granada 2450185 2 Si

Veinte minutos duró el Real Madrid-Granada. Ese fue el tiempo que transcurrió entre el momento en el que Vicandi Garrido decretó el inicio del partido y el momento en el que Benzema, en fuera de juego, le dio carpetazo al choque marcando el 2-0 a favor del conjunto blanco. A partir de ahí hubo setenta minutos más de exhibición madridista. El colofón perfecto a unas fiestas navideñas felices en la casa blanca, que además aprovechó el duelo para rendir tributo a Cristiano Ronaldo, reciente ganador del Balón de oro.

más del partido Cristiano ofreció su Balón de Oro al Bernabéu

En el homenaje organizado al futbolista luso en el Santiago Bernabéu estaban Kopa, Owen, Ronaldo (Nazario) y Luis Figo. Cualquiera de ellos, incluso el delantero francés de 85 años, podría haberse quedado en el terreno de juego para ayudar al Granada a no arrastrarse como lo hizo durante todo el partido. Esa ambición que se le presupone a cualquier equipo de la zona baja ante el que en estos momentos es el mejor equipo del mundo no hizo acto de presencia.

Los jugadores rojiblancos, vestidos de luto para la ocasión, fueron inofensivos ante un Madrid con ganas de fiesta. Sus tres delanteros titulares marcaron: Isco, Benzema y Ronaldo. Y podrían haber marcado aún más si se hubieran esforzado en hacerlo.

5 REAL MADRID Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Varane, Marcelo (Coentrao, m.67); Casemiro, Modric, Kroos (James, m.46); Isco (Marco Asensio, m.50), Cristiano Ronaldo y Benzema.

0 GRANADA CF Ochoa; Tito, Vezo, Lombán, Gabriel Silva; Samper, Uche (Márquez, m.60), Pereira; Boga (Bueno, m.64), Tabanou (Ponce, m.76) y Kravets. GOLES 1-0, m.11: Isco; 2-0, m.20: Benzema; 3-0, m.26: Cristiano Ronaldo; 4-0, m.31: Isco; 5-0, m.57: Casemiro. ÁRBITRO Vicandi Garrido (colegio vasco). Amonestó al local Casemiro y a los visitantes Sergi Samper, Uche, Gabriel Silva y Tabanou. INCIDENCIAS Partido de liga correspondiente a la jornada 17 disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante unos 71.148 espectadores, con presencia de alrededor de 500 granadinistas. Antes del comienzo del encuentro Cristiano Ronaldo recogió su cuarto balón de oro de manos del presidente de honor del Real Madrid Francisco Gento.

Desde el primer instante se vio a un equipo con hambre y a otro apagado o fuera de cobertura. La superioridad local fue aplastante y los de Zidane solo tardaron once minutos en montar una rápida salida al contraataque tras una pérdida de Sergi Samper a la hora de sacar el balón jugado. Benzema condujo el esférico hasta que vio a Isco solo en el área. Entonces le asistió y el malagueño no tuvo grandes dificultades para batir a Ochoa por bajo (1-0). El Granada no despertó y un lanzamiento de Modric desde fuera del área fue rechazado por Ochoa en primera instancia pero Benzema se aprovechó del rebote para lograr el 2-0 mientras la defensa granadinista le pedía al colegiado que señalase fuera de juego.

La repetición demostró que el colegiado se equivocó dando validez al tanto pero de poco sirve ese consuelo si se tiene en cuenta que los granadinos siguieron sin meterse en el partido. Una gran jugada personal de Marcelo por banda izquierda fue el prólogo de un preciso centro al área para que Cristiano, de cabeza, anotase el 3-0 superando por alto a Rubén Vezo. Isco, tras una excelente jugada de Modric, marcó el cuarto gol del equipo merengue antes de que Vicandi Garrido señalase el camino a los vestuarios en el minuto cuarenta y cinco.

Menos ritmo

En el segundo tiempo el Real Madrid quitó el pie del acelerador y marcó el 5-0 por inercia. Fue en una falta lateral ejecutada desde la derecha en la que Casemiro remató a placer en el segundo palo ante un mal marcaje de Uche (m.57).

El Real Madrid demostró que sus jugadores son humanos y cometió varios errores en sus salidas de balón pero ni con esas fue capaz el Granada de recortar distancias. James Rodríguez y Cristiano Ronaldo estuvieron cerca de aumentar las diferencias en un partido en el que la actuación de Pereira fue lo único mínimamente rescatable del conjunto de Lucas Alcaraz. Kravets, en las postrimerías del encuentro, pudo maquillar el resultado en un mano a mano en el que Keylor Navas estuvo bien posicionado para desviar el balón a córner. Finalmente, la goleada no fue tan escandalosa como podría haber sido. Un pobre consuelo para el granadinismo, harto ya de ver a su equipo perder sin plantar batalla a sus oponentes.