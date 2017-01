"No podemos recrearnos en la potencialidad del Madrid"

Lucas Alcaraz, entrenador del Granada, analizó este viernes cómo aborda su equipo el encuentro ante el Real Madrid

FOULQUIER: “No tiene el alta médica. Está entrenando, cada vez a más ritmo, pero no puede jugar”.

CRISTIANO RONALDO: “. No sé si jugará. Yo hago la alineación del Granada. Su entrenador alineará a quien estime oportuno. No puedo entrar en ello”.

EVITAR DISTRACCIONES: “Siempre estamos pensando en el partido inminente. No es habitual tener 7 bajas y algunas de ellas de titulares. Gente también que ha salido de primer cambio. Son momentos que todos los equipos lo atraviesan y hay que sacar el partido adelante de la mejor forma".

PROPUESTA: “El equipo tiene que tener personalidad. No sólo ser ordenado. Con balón hay que ser ambicioso. Dominar las transiciones, porque el rival a nivel físico tiene más velocidad. No hay que renunciar a nada. De todo un poco y bien hecho, con determinación. Hemos sabido llevar la iniciativa en muchos partidos. Si no la llevamos, no renunciar a nada”.

RIVAL: “El Madrid no va a dar facilidades. Recuperan de hecho a jugadores importantes. Tengo esperanza en el rendimiento del equipo. No son las mejores circunstancias por las bajas, pero hay que hacer un buen partido. No podemos recrearnos en el potencial del rival”.

LA RACHA DEL EQUIPO BLANCO: “La racha del Madrid habla de su potencialidad, pero los partidos se celebran en el terreno y no hay que darle importancia”.

KRHIN Y LOS FICHAJES: “Krhin está negociando este traspaso. La dirección deportiva está trabajando para que quien venga nos complemente y eleven el nivel. Es complicado pero y tengo que estar centrado en entrenar, rendir y competir. Nuestra gente está cualificada para traer esos fichajes”.