Peñaranda: “Cuando me ofrecieron venir al Málaga no me lo pensé dos veces”

El ex jugador del Granada CF Adalberto Peñaranda, nuevamente pretendido por el equipo rojiblanco en este mercado invernal, declaró este jueves en su presentación como futbolista del Málaga CF que se siente "muy contento por volver a la Liga para dar lo mejor de mí”.

Tras fichar por el Watford el pasado verano y jugar como cedido en el Udinese italiano, Peñaranda explicó que en estas fechas “tenía varias ofertas de la liga española y opté por el Málaga porque desde hace varios años que querían ficharme. Me quité de encima esa espinita que tenía. La conversación principalmente la tuvo mi representante con Arnau. Cuando me ofrecieron venir aquí no me lo pensé dos veces. Es un club histórico y están haciendo una buena temporada. Quisiera consagrarme con el Málaga y darle muchos triunfos al equipo".

El delantero venezolano coincidirá en el vestuario malaguista con otros tres compatriotas, de los que declaró que “si están aquí es por algo. Juanpi, Mikel y Rosales están haciendo un buen papel y eso viene gracias al trabajo de ellos mismos. Siempre han dejado al país en alto. También me presentaron a los otros compañeros y se siente una buena vibración en el vestuario. Eso es importante en un equipo".

Peñaranda, que ha sido cedido al conjunto andaluz hasta final de temporada aunque con opción a otra más, remarcó que su posición natural “es la de extremo izquierdo” y se mostró dispuesto a debutar el próximo fin de semana ante el Celta de Vigo: "Si el partido fuese hoy lo podría jugar. Físicamente me siento muy bien, hoy (jueves) entrené con el grupo y ya quedo a disposición del míster".