"Voy a intentar hacerlo todo para ganar en el Bernabéu"

Acaba de cumplir 21 años, aunque se comporta con bastante madurez. Su padre, brasileño, fue futbolista y le trasladó en los genes su pasión. Nació en Bélgica y tuvo una formación táctica en Holanda, hasta que abrió los ojos de un famoso 'sir'. Hoy interioriza la experiencia de ayudar a salvar al Granada. Asume el reto.

¿Qué propósito se ha hecho para 2017?

Continuar desarrollando mi fútbol en Granada, tratar de hacerlo lo mejor posible e intentar conseguir más puntos en la segunda vuelta que nos permitan ir mejorando.

¿Usted pensaba que este reto iba a ser tan complicado?

Estaba preparado para esto. Sabía que podía ser difícil, pero creo que ya hemos superado el peor momento y que empezamos a mejorar cada semana. Hay que trabajar y confiar en que vamos a salir de esta situación.

¿Cuál es el ambiente que usted percibe en el vestuario ante la situación?

Todavía está estable. Creemos en que vamos a ir a más, aunque sabemos que con esfuerzo.

¿Percibe que la situación de incertidumbre derivada de la apertura del mercado puede afectar?

Está claro que van a salir jugadores y van a venir otros. Puede cambiar la plantilla, pero espero que para mejor. Todavía no ha llegado nadie, así que no puedo opinar.

¿Va a venir su amigo Caiçara al Granada?

Es muy buena gente y pienso que sería muy positivo si aterriza al final.

¿Y usted? ¿Está feliz?

Sí, estoy bien en Granada. Me mantengo en contacto con la gente del Manchester United, como José Mourinho, y están contentos con que esté jugando siempre. Es importante para mi progresión.

Es frecuente que le visite su padre, que fue futbolista. ¿Qué le aconseja?

Hablamos todos los días. Me dice que mantenga la calma, que continúe trabajando para dar mi mejor versión, intentando mejorar mi juego.

¿Cómo se siente en esta etapa con Lucas Alcaraz?

El míster es muy importante para mí. Habla mucho conmigo, sobre lo que tengo que hacer, las mejoras para ser un futbolista superior. Charlamos en los entrenamientos y me muestra vídeos personales con las cosas que hago bien y mal, con el fin de ir a más.

Tiene un potente disparo, pero sólo ha conseguido un gol, ante el Sevilla, de empujarla.

Sí, siempre intento marcar de lejos. Yo espero hacer más goles, porque pienso que estoy más tranquilo e integrado dentro del equipo. Boga me dio el pase. Es un futbolista enorme y tengo suerte de actuar con él.

¿Quién es su confidente en la plantilla?

Tengo muchos amigos, pero especialmente Gabriel Silva, Rubén Vezo, Carcela... En realidad, todos.

Le hemos visto actuar en muchas posiciones.

Para mí, la posición que ocupo actualmente en el centro del campo es donde despliego mis virtudes, en la que me siento más cómodo. Pienso que es donde más ayudo.

Sea donde sea, siempre juega.

Yo sé que no siempre me van a salir las cosas, que habrá momentos en los que me equivocaré. Entonces tengo que mostrar las ganas de rectificar, de estar ahí ayudando. Intentar correr para mi equipo, defender lo que sea necesario. Pienso que es importante.

Supongo que uno de sus sueños al venir a España era actuar en el Santiago Bernabéu.

Es un partido que uno siempre tiene en mente. Voy a intentar hacerlo todo para ganar en el Bernabéu. Cuando estaba en Inglaterra y sabía que venía a España, ya tenía en consideración que llegaría una fecha así. Tengo la curiosidad de conocer este campo y enfrentarme a ellos, aunque no me intimida. He jugado en estadios importantes también, como Old Trafford.

¿Cree que Granada ha visto ya lo mejor que puede hacer?

Se ha visto un poco, pero pienso que puedo crecer más. Todavía tengo muchas cosas que sacar. Soy muy joven.

¿Qué queda de aquel niño al que un día fue a visitar Alex Ferguson para llevárselo a Manchester?

Soy la misma persona. Soy el mismo y tengo los mismos sueños. Estoy esforzándome con dureza para que de aquí a unos años mis retos se hagan realidad.

¿La etapa de Andreas Pereira en el Granada concluye en verano?

Ahora estoy aquí, estoy centrado en el Granada, pero tengo contrato todavía con el United, así que mi futuro está allí. Pero ahora estoy comprometido en hacerlo lo mejor posible en esta ciudad.

¿Cómo esperan que le recuerden tras su paso aquí?

Siempre he tenido la sensación de que la afición nos apoya mucho. Quiero dejarles la mejor impresión a ellos, aunque pueda irme más adelante. Que tengan un gran recuerdo de mí.

¿Qué pasará el sábado?

Si marco, sería muy feliz. Pero si cualquiera marca y esto nos sirve para ganar, estaré mucho más contento. Es lo que verdaderamente me interesa.