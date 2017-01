Javier Rufete: "Para agradecer lo que el granadinismo me ha dado necesitaría dos vidas"

El ex jefe de prensa del Granada CF Javier Rufete remitió este martes la siguiente carta de despedida a los medios de comunicación tras su cese como trabajador del club rojiblanco el pasado mes de diciembre:

"Me pongo frente a estas teclas y me tiemblan las manos, nunca pensé que llegaría este momento. He de decir adiós a la historia profesional más hermosa de mi vida. Todo comenzó el 20 de mayo del 2011, día que pisé por primera vez Los Cármenes, acompañado de Quique Pina y Juan Carlos Cordero (Gracias a los dos por esta oportunidad). La primera reflexión fue: “QUÉ MARAVILLA”. Sin duda, amor a primera vista, todo un flechazo. Sabía que tenía ante mí un club especial, un estadio mágico y una ciudad única.

El paso del tiempo me dio la razón regalándome rincones fantásticos, partidos únicos y gente maravillosa. Para agradecer todo lo que he recibido cada uno de los días que he vivido el Granadinismo necesitaría al menos dos vidas. Conozco cada uno de los rincones de esta provincia y los he disfrutado de la mejor forma posible, de rojiblanco horizontal. Gentes sencillas, llanas, apasionadas y que viven por y para “su Graná”. A veces, desde dentro, no nos damos cuenta de lo que significa para miles de granadinistas la rojiblanca horizontal. Para entender el Granadinismo hay que vivirlo desde lo más profundo, en las sedes de las Peñas, en la grada, en los viajes de los aficionados... en la calle. GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS a todos y cada uno de los que amáis al Granada CF porque me habéis enseñado a querer este club y este escudo como jamás hubiese imaginado.

Historiadores, Asociación 5001, grada de animación, peñas del G19, aficionados en general, contad conmigo, yo también soy “Rojiblanco Horizontal”.

Me equivocaría gravemente si diera nombres, porque sois tantos los que me habéis regalado vuestro cariño, apoyo y amistad que sería imposible nombraros a todos en estas pocas líneas. A pesar de ello, es inevitable que destaque por encima de todo la gran humanidad, implicación y profesionalidad de compañeros de trabajo, cuerpos técnicos, jugadores y directivos que me he encontrado en estas 5 temporadas y media que he estado en mi Granada CF. Todos me habéis hecho mejor.

Rectifico, disculpas, sí voy a dar un nombre, el de María Sánchez, la persona más especial que he conocido en estos años. Su preparación, profesionalidad, fidelidad, honestidad, amor por su trabajo y por el club de su ciudad han sido fundamentales en esta larga travesía. Sin ella nada hubiese sido igual, y por ello, se ha convertido en un ser imprescindible en mi vida y de incalculable valor profesional. Ha crecido tanto en tan poco tiempo, que estoy convencido de que volará alto en esta profesión.

Por ultimo dos agradecimientos muy especiales, en primer lugar a todos los compañeros de los medios de comunicación, desde el primero hasta el último, vuestra paciencia y respeto me han hecho muy fácil el día a día. Gracias por vuestra profesionalidad. Y en segundo lugar a Vanessa, mi compañera de viaje durante estos años. Granadina y de inmenso valor humano. Ella me ha dado el equilibrio y la fuerza que he necesitado para conseguir los objetivos.

Termino deseando con todas mis fuerzas que el 2017 vuelva a premiar al equipo de mis amores con la soñada permanencia. Suerte para todos y en especial a los nuevos gestores que tienen la enorme responsabilidad de mantener vivo el orgullo y la pasión del Granadinismo".