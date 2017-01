Costa asegura que iba a renovar en el Granada CF antes de marcharse al Lucerna

El defensa central Ricardo Costa ha repasado las circunstancias que rodearon a su salida del Granada CF, equipo con el que firmó en el pasado mes de enero hasta el 30 de junio de 2017, y también su posterior ingreso en el Lucena, conjunto que marcha cuarto clasificado en la Superliga de Suiza y con el que está comprometido hasta 2018.

“La ida para el Lucerna surgió a raíz de un cambio de dirección en el Granada. Hasta ese momento, el presidente, el director deportivo y los aficionados fueron espectaculares conmigo y me iba a quedar, iba a renovar. Pero surgió un fondo de inversión chino y compró el club. Mis filosofías no coincidían con el nuevo proyecto, así que acepté una propuesta que había del Lucerna”, dijo quien realmente no entró en los planes de Paco Jémez.

En declaraciones también a Pysnnoticias, Costa significó, a propósito de la Liga suiza, que “el diseño es, por encima de todo, ambicioso. Acepté la oferta que se me hizo por el entrenador, Markus Babbel, que tiene una filosofía muy alemana. Estoy bastante contento por la Liga, fue una sorpresa total: la organización profesional, la calidad del fútbol y de los jugadores, incluso de los estadios. Fue la opción correcta, por todas las razones expuestas y alguna que otra. Valió la pena”, significó quien en la principal competición doméstica suiza jugó diecisiete partidos con el saldo de un gol.