Vivencias dispares para los que salieron

Con el cambio que se dio en la propiedad el pasado verano se dio paso también a una amplia renovación en la plantilla. Se marcharon un buen número de jugadores, unos por el hecho de cumplir contrato, otros por rescindirlo al no entrar dentro del nuevo proyecto y un tercer grupo al marcharse cedidos a otros equipos. El tiempo ha pasado y las trayectorias de cada uno han sido diferentes. A unos les ha ido bien, se han revalorizado incluso y dejan en mal lugar a los que no lucharon por retenerlos. Sin embargo, a otros sí que les ha ido mal tras su salida del Granada.

Se fueron dos de los porteros que formaban parte del equipo de la pasada temporada y ninguno de ellos está disfrutando de minutos. A Andrés Fernández se le intentó repescar, a la vista de que ofreció un buen rendimiento, pero al meterse por medio el Villarreal no fue posible concluir con éxito esa nueva cesión que se buscó. El guardameta murciano está pasando desapercibido. En Liga no se ha estrenado aún y tampoco jugó en la Copa. Sus cuatro apariciones se han producido en los partidos de la Europa League. Tampoco ha mejorado con el cambio de aires Jesús Fernández. El portero madrileño fue rescatado por Pina y Cordero para firmar con el Cádiz y aún no ha debutado en la competición liguera.

El que sí triunfa es Miguel Lopes. El lateral derecho portugués fue cedido al Akhisarspor turco por parte del Sporting de Lisboa. Es titular indiscutible en este equipo de la Superliga turca y ha disputado catorce partidos completos, que le han dado incluso para marcar un gol. Las lesiones no le están afectando, como le pasó el curso anterior en el equipo rojiblanco.

Con altibajos le va a Matheus Doria. El central brasileño del Olympique de Marsella comenzó a ser titular, pero fue hasta la duodécima jornada. Dejó de jugar hace unos dos meses y ahora tiene que verlo todo desde el banquillo, con la esperanza de recuperar la titularidad. Sí es indiscutible en el Lucerna suizo Ricardo Costa. El veterano central luso lleva disputados dieciocho partidos en la Liga suiza, que le han dado hasta para anotar un gol. Solo se perdió un encuentro y fue por acumulación de amonestaciones.

Al que no le va como esperaba es a Jean Sylvain Babin. Ha intervenido en solo seis partidos ligueros con el Sporting de Gijón y las lesiones le han jugado una mala pasada. Le mantuvieron más de un mes en el dique seco. Le va bien a nivel personal a Cristiano Biraghi. Fue cedido al Pescara y es titular en ese equipo. Ha jugado diecisiete de los dieciocho encuentros y en la última jornada marcó un gol ante el Palermo. En blanco está Salva Ruiz, que se ha quedado sin jugar en el Valencia por una enfermedad.

Le va de maravilla en el Eibar a Fran Rico, que se hizo con la titularidad a partir de la tercera jornada y desde entonces no dejó de jugar, aunque se lesionó a primeros de diciembre y ya no intervino en las dos últimas citas. Ha logrado marcar dos goles, uno ante el Real Madrid y el otro frente al Celta. Con menos protagonismo se encuentra Rubén Pérez en el Leganés. Fue titular hasta primeros de noviembre, pero después ha tenido que conformarse con salir en las segundas partes.

Desapercibido está pasando Abdoulaye Doucouré en el Watford. Solo ha disputado seis minutos en la Premier. Fue en la segunda jornada frente al Chelsea. En otras ocasiones se ha quedado en el banquillo y hasta sin convocar. Es ahora una de la pretensiones del Granada, que suspira por su regreso en el mercado de invierno.

A uno de los que mejor le va es a Edgar Méndez. Ha sido fijo en la mayoría de las jornadas con el Alavés. El único gol que ha marcado en Liga fue precisamente ante el Granada, si bien la pasada semana celebró un tanto frente al Nastic en la Copa del Rey. El que ha tenido muy mala suerte es Rober Ibáñez. Tras no entrar mucho en el equipo, fue titular ante el Osasuna, marcó los dos goles de la victoria de su equipo y se lesionó de gravedad al final.

Uno de los que está triunfando es Rubén Rochina. Se fue traspasado el pasado verano al Rubin Kazan ruso, equipo que entrena Javi Gracia y en el que tuvo que esperar un poco para ser titular. Ha intervenido en quince partidos, lleva dos goles y ha dado cuatro asistencias.

No le va como él podía imaginar a Isaac Success. Ha intervenido en ocho partidos de la Premier con el Watford, pero solo en una ocasión en condición de titular. Su único gol lo consiguió ante el Bournemouth. Después estuvo un mes y medio lesionado. En solo seis encuentros ha intervenido Adalberto Peñaranda con el Udinese. No ha logrado marcar aún y ya ha pasado por dos lesiones. Solo ha sumado un total de 155 minutos en la Serie A. Le va relativamente bien a Machís. El delantero venezolano ha sido titular en pocas ocasiones con el Leganés, aunque sí suele participar en la mayoría de los partidos.

El delantero que sí triunfa es Youssef El Arabi. Fue traspasado en el último verano al Lekhwiya catarí. Ha sido titular en casi todas las jornadas y ha anotado nueve goles. Firmó incluso un doblete en un partido y ha dado dos asistencias.