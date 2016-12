Resumen del 2016: junio

El 2016 llega a su fin y desde Canal Rojiblanco hemos elaborado un completo repaso a la actualidad del Granada CF durante los últimos doce meses. Así transcurrió el mes de junio:

Sampaoli no se decide

La primera opción de Pere Guardiola para hacerse cargo del banquillo del Granada CF fue la de Jorge Sampaoli, ex seleccionador chileno y actual técnico del Sevilla. El preparador argentino no tenía claro si debía dar el ‘sí quiero’ al nuevo proyecto rojiblanco y el aplazamiento de su respuesta llevó a los nuevos propietarios del club granadino a negociar con Julen Lopetegui y con Paco Jémez.

Las negociaciones llevaron su tiempo y finalmente el 20 de junio el Granada confirmó lo que ya era un secreto a voces en la ciudad: que Paco Jémez sería su nuevo entrenador.

El técnico cordobés firmó por tres temporadas y fue presentado dos días más tarde en la Ciudad Deportiva, en la que declaró que era “un honor venir a un club como el Granada, sobre todo por el proyecto que tiene en mente de cara al futuro”. Jémez añadió que el principal objetivo que se marcaba era el de “dotar de una identidad clara al equipo” y que los aficionados “vengan con ilusión al campo cada fin de semana”.

Un cambio estructural

La venta del Granada por parte de Gino Pozzo provocó que el club rojiblanco sufriera una profunda remodelación tanto a nivel deportivo como estructural. Dos de los nombramientos que más importancia tuvieron durante este mes de junio fueron los de Javier Torralbo “Piru” como director deportivo y el de Lluis Planagumá, ex del Espanyol B, como técnico del filial.

Jiang Lizhang visitó por primera vez las oficinas del Granada CF en el Nuevo Los Cármenes y presentó su proyecto deportivo al alcalde de la ciudad y a la prensa.

En lo puramente deportivo se estableció que la pretemporada del equipo arrancara el 7 de julio. Success fichó por el Watford y se conoció que futbolistas importantes la pasada temporada como Babin o Rubén Pérez estaban en la lista negra de Paco Jémez, que preparaba una auténtica revolución respecto a la plantilla de la temporada anterior.

Despedida de Pina

El viernes 24 de junio Quique Pina se despidió oficialmente del granadinismo en una rueda de prensa que tuvo lugar en el Hotel Nazaríes.

Arropado por personas de su confianza como el ex director deportivo Juan Carlos Cordero o el ex jefe de prensa de la entidad Javier Rufete, un emocionado Quique Pina leyó un discurso de despedida a los asistentes en el que subrayaba que “reconozco que no lo tengo asumido (su marcha) porque me hubiera gustado seguir con vosotros aunque haya nuevo dueño. (…) Me llevo de la afición el lado positivo que son los grandes recuerdos de haber conseguido con vuestro apoyo ascender a nuestro club a Segunda después de 22 años y a Primera después de 35 años. Y como no, las cinco permanencias seguidas en Primera División y haberle ganado en Los Cármenes a los dos mejores equipos del mundo como son el Real Madrid y el FC Barcelona”.