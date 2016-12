«Sorprende que nadie de aquí me llamara»

Es uno de los grandes olvidados de la última salvación del Granada. Recogió al equipo penúltimo -a falta de trece partidos- y conquistó 19 puntos que le llevaron a celebrar la permanencia a una jornada del final. José González (Cádiz, 1966) se marchó como vino, con suma discreción. Cerró su etapa con éxito, pero el club cambió de dueño. La nueva directiva no contó con sus servicios. En enero empieza una nueva aventura... en China.

-Qué paradoja. Los chinos no contaron con usted para su proyecto en el Granada y unos compatriotas le devuelven al ruedo.

-Es curioso. Creo que lo mío en el Granada no fue una cuestión personal o profesional. Cuando se llega a un sitio nuevo se tiene la costumbre de cambiar absolutamente todo. Varió la dirección deportiva y los jugadores. Sobre todo me sorprendió esto último. Que se dejara marchar a futbolistas que demostraron ser muy útiles, sobre todo en el último tercio. Lo del entrenador sí suele ocurrir. Es normal que quien llega nuevo lo hace con ilusión, cargado de proyectos. Creo que todos cometemos el mismo error: pensamos que lo anterior a veces no es válido y obviamos las cosas buenas que se heredan.

-¿Qué valoración hace de aquellos meses como rojiblanco?

-Logramos hacer un equipo muy competitivo. Sólo sufrimos cuatro derrotas, con el Atlético de Madrid y el Barcelona (en la última jornada ya, con todo decidido); otra contra el Betis, en los últimos minutos, en un partido que nunca debimos perder; y con el Celta en el minuto 80. Creo los jugadores estaban muy bien y pensaba que había una base para generar futuro, pero en el fútbol todo se transforma de la noche al día. Pensaba que se podía crecer con ese Granada.

-¿Qué receta aplicó?

-Tuvimos suerte en los dos primeros partidos. Conseguimos dos victorias, que para un equipo que había logrado cinco en 25 partidos era muchísimo. Creyeron en lo que se iba a trabajar en el día a día. Aquellos triunfos estuvieron fundamentados en el alma de los futbolistas, sus ganas de quedarse en Primera división. Incluso más que el trabajo del cuerpo técnico.

-Hubo quien vertió la sospecha de que sus decisiones estaban muy condicionadas por el criterio del presidente Quique Pina y Juan Carlos Cordero?

-Quien me conozca un poco sabe que no es así. No es algo que me preocupe. Quien piense así, lo va a seguir haciendo. Quien sabe cómo soy, no.

-¿Llegó a hablar en algún momento con algún representante de la nueva propiedad?

-No, nada. Me sorprende que nadie de aquí me llamara, porque pensaba que podía aportar algo con mi conocimiento de lo que existía. Estoy abierto siempre a ayudar al que entra. Pero hay que entender las decisiones. Todas se hacen con la mejor intención, incluso las que hoy podrían parecer equivocadas.

-¿Cree que precisamente le afectó ser un fichaje de Pina?

-Puede ser. Es evidente que yo era un hombre de Pina y le estaré eternamente agradecido por la oportunidad que me dio de dirigir un equipo de Primera división.

-¿No le pareció extraño que después de una permanencia tan bien trabajada no le surgieran ofertas en España?

-Tuve cosas de Segunda división y en el extranjero. Ofertas no han faltado, pero yo tenía la incertidumbre de que podía surgir esto en Pekín, en el Gouan. Sabía que habían empezado con un proyecto con aires de grandeza con Alberto Zaccheroni, pero la temporada no fue bien y acabó con un entrenador de la casa. Como el actual director deportivo fue jugador nuestro en la etapa que acompañé a Gregorio Manzano y mantenía la amistad, tenía la impresión de que podía surgir esta posibilidad.

-¿Considera que lo 'marketiniano' está dominando tanto el fútbol que quien no construye en torno a sí mismo un personaje lo tiene crudo para trabajar?

-Pues sí, tengo que ser sincero. A las pruebas me remito tras lo conseguido aquí. Tengo que insistir en que el mérito principal fue de los jugadores. Era un Granada que tenía mucho gol. Habitualmente los equipos que están para bajar tienen dificultades para marcar, pero este era justo lo contrario. Bendito problema. Tenía que armarlo un poco atrás. Conseguimos la meta, pero nadie me llamó después. Funciona mucho lo que rodea al fútbol y te hace replantearte muchas cosas.

-¿Ve ahora al Granada desde la distancia?

-Claro, por supuesto. Intento ver todos los partidos. Creo que con Lucas (Alcaraz) ha tomado la senda de lo que debe de ser un equipo de Primera división, con sus limitaciones. Arrastra lo del principio, que le va a complicar el transcurrir de la temporada.

-La etapa de su sucesor, Paco Jémez, resultó un desastre. ¿A qué observa que obedeció?

-No lo sé. Es difícil opinar. Lo que está claro es que el cambio no fue positivo. Sería osado por mi parte decir por qué fue. El equipo no daba imagen de capacidad competitiva. Si el Granada no hace el relevo de Jémez, nadie tendría esperanzas de mantener la categoría.

-Hay cosas enderezadas al menos.

-Hay una idea fiable. El juego está condicionado por muchos factores: un palo, un error puntual... Pero hay una idea y el jugador empieza a creer en ella. Sin esto, es imposible.

-¿Siente sintonía con la manera de ver el juego del preparador granadino y la suya?

-Todo depende de lo que tengas. A mí me tachaban de que era defensivo y a Lucas también, pero influyen los jugadores con los que cuentas. Me preguntaban que cómo iba a jugar. Metí un 4-4-2, porque mis mejores futbolistas eran los delanteros y no me iba a permitir el lujo de prescindir de ellos con otro sistema que me guste más. A Lucas le pasa igual. Utiliza lo que tiene de la mejor manera que puede. Hoy en día, y más los que llevamos mucho tiempo en el fútbol y nos interesamos por el tema táctico, todos sabemos jugar de todas las maneras y dependemos de los integrantes.

-¿Mantiene contacto con algún futbolista o empleado de la temporada pasada?

-Sí, todavía hablo con todo el mundo. Intento mantener la amistad, fue una de las virtudes de aquel momento. Desde el minuto uno me sentí valorado, apreciado y con gente aportando. Muchas veces sucede lo contrario y aquí no fue así.

-¿Y con Quique Pina y su gente?

-Muchísimo. Vivo en Chiclana y estoy muy cerca de Cádiz.

-¿Qué espera de su nueva aventura en China?

-Mi último año de jugador, en el 97, fue ya allí. En 2002, el Gouan vino de pretemporada a Chiclana y mantuve el contacto. A Gregorio Manzano lo llevé yo a China. También a jugadores. Me marché con él de ayudante. Estoy orgulloso de que me hayan elegido ahora, porque pugnaba con Dunga (ex de Brasil) y Eriksson (ex de Inglaterra). Es un proyecto importante.

-¿Cuándo se marcha para allí?

-El 3 de enero. Tenemos dos meses de pretemporada y en febrero venimos tres semanas a Marbella.

-¿Cuál fue su mejor momento de su estancia en Granada?

-La remontada contra Las Palmas, porque por momentos me vi en Segunda, con el 0-2. Lo vi muy negro. Los jugadores mostraron una entereza tremenda.

-¿Y el peor?

-El empate ante el Málaga en Los Cármenes (0-0). Nos frenó bastante, porque era el tercer empate consecutivo.

-Cuéntenos algo que le conmoviera en aquella fenomenal victoria ante el Sevilla que dio la salvación.

-Sobre todo cuando acabó el partido y cruzamos el campo hacia aquella esquina del Sánchez Pizjuán, donde estaban los aficionados del Granada. Ver a la gente tan feliz fue increíble. Te sientes comprometido y satisfecho.