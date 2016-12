Resumen del 2016: Abril

El 2016 llega a su fin y desde Canal Rojiblanco hemos elaborado un completo repaso a la actualidad del Granada CF durante los últimos doce meses. Así transcurrió el mes de abril:

Abonados al sufrimiento

El primer partido que disputó el Granada en este mes de abril fue ante el Athletic Club en el Nuevo San Mamés y el resultado no fue malo (1-1). Un gol de Peñaranda en la recta final del choque neutralizó el logrado anteriormente por Lekue y la situación del equipo rojiblanco se mantenía estable: conservaba su décimo séptimo puesto en la tabla clasificatoria por tercera semana consecutiva.

La situación invitaba al optimismo porque el siguiente rival, el Málaga de Javi Gracia, tenía la obligación de visitar Los Cármenes sin nada en juego puesto que el conjunto blanquiazul vivía en la zona templada con la permanencia prácticamente en el bolsillo y la UEFA Europa League a una distancia demasiado lejana. Sin embargo, la puntería les falló a los granadinos en un derbi en el que el mejor jugador fue el portero malaguista Guillermo ‘Memo’ Ochoa, que salvó dos mano a mano con Isaac Success que podrían haber cambiado el resultado del partido (0-0) y haber arrimado a los de José González a una permanencia que volvía a estar muy complicada.

Derrota esperada en el Calderón

El calendario obligaba a los granadinos a jugar fuera de casa ante Atlético de Madrid, Celta y Sevilla antes de cerrar la liga en casa ante el Barcelona.

En el Vicente Calderón no saltó la sorpresa y los del ‘Cholo’ Simeone ganaron con más dificultades de las que finalmente pareció reflejar el marcador (3-0). Koke, Fernando Torres y Correa decidieron un partido en el que los granadinos tuvieron opciones de puntuar hasta bien entrada la segunda parte.

Success ejerce de crack y condena al Levante

El Granada-Levante de la jornada 34 se convirtió en un partido a vida o muerte por lo mucho que significaba para ambos equipos. El que perdiera se quedaría en descenso y tendría muchas opciones de bajar a Segunda a final de temporada, algo que confirmó el conjunto granota pocas semanas después.

El duelo tuvo un nombre propio: Isaac Success. El nigeriano se reconcilió con su afición tras sus fallos en el partido ante el Málaga y lo hizo marcando un gol y completando un formidable partido por la banda derecha. Sin embargo, a pesar del magnífico resultado final (5-1) el granadinismo salió con el corazón encogido del Nuevo Los Cármenes ya que un choque con Peñaranda en la recta final del encuentro obligó al nigeriano a ser sustituido y su lesión dejó prácticamente en anécdota el hat-trick conseguido por su compañero Youssef El Arabi.

Ricardo Costa: El héroe inesperado

La siguiente salida a Balaídos también fue negativa para los intereses de un Granada que perdió por la mínima ante el Celta (2-1) y nuevamente se vio obligado a ganar en casa para no tener que jugarse la temporada a todo o nada ante el Sevilla y el FC Barcelona.

El compromiso de la antepenúltima jornada ante la UD Las Palmas se encaró sin Isaac Success, que no había recibido a tiempo la protección facial con la que el club rojiblanco pretendía que jugara los últimos compromisos de liga. La ausencia del nigeriano no fue la única mala noticia durante el inicio de un encuentro que se puso tremendamente difícil por los dos goles anotados en los once primeros minutos de partido por Jonathan Viera.

El Granada despertó y antes del descanso igualó la contienda con otros dos goles de Rochina y de El Arabi. Sin embargo, fue el 3-2 definitivo obra de Ricardo Costa el que desató la euforia en Los Cármenes debido a la importancia que tenía para los granadinos amarrar los tres puntos en juego. Una victoria en la penúltima jornada en casa del Sevilla, que no se jugaba nada en la competición liguera, podría bastar para sellar la permanencia en la penúltima jornada del campeonato.