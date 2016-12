Dieciocho no son suficientes

Parece increíble pensar que un equipo que ha realizado 18 fichajes -contando a Angulo, que no llegó a jugar al dar positivo en un control antidopaje antes de venir a Granada- en verano necesite reforzar sólo cuatro meses después su plantilla. Y no sólo con uno o dos retoques, las necesidades empujan a pensar que serán varios los efectivos que se sumen al proyecto. Menos la portería, el resto de líneas necesitan refuerzos para encarar el segundo tramo de la temporada con opciones, porque la necesidad después de un tercio de la campaña nefasto obliga a contar con armas suficientes para pelear.

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS Temporada 2011/12 Un fichaje: Borja Gómez (defensa central). Temporada 2012/13 Cuatro fichajes: Buonanotte (centrocampista), Nolito (extremo), Recio (mediocentro) y Aranda (delantero). Temporada 2013/14 Un fichaje: Tiago Ilori (defensa central). Temporada 2014/15 Siete fichajes: Rober (extremo), Lass (extremo), Rubén Pérez (mediocentro), Cala (defensa central), Colunga (delantero), Candeias (extremo) e Insúa (lateral izquierdo). Temporada 2015/16 Seis fichajes: Doucouré (mediocentro), Barral (delantero), Cuenca (extremo), Ricardo Costa (defensa central) y Jesús Fernández (portero).

Pero para que lleguen futbolistas otros deben salir antes del 31 de enero. Muchos de los actuales integrantes del conjunto rojiblanco se han ganado a pulso entrar en una nueva lista negra. La encabezan Barral, Tabanou y Krhin, que no han rendido en el campo como se esperaba ni fuera han tenido la actitud propia de un buen profesional. A ellos se unen otros que no han ofrecido el nivel que se esperaba y que quizá también emprendan un nuevo camino antes de que se acabe el mes de enero. Son los casos de Alberto Bueno, Atzili, Tito o Gastón Silva, por ejemplo, aunque con ellos existen ciertas esperanzas de recuperación sin tener que tomar medidas drásticas. Otra cosa es que a los propios futbolistas les interese buscar otro equipo para enderezar sus carreras.

El club se ha centrado en buscar alternativas para sus tres prioridades principales: lateral, centro del campo y extremo. Pero no descarta buscar algún central si aparece una oportunidad interesante, al igual que un delantero de perfil distinto a Kravets y Ponce. En total, se calcula que entre tres y cinco bajas podría haber, aproximadamente, en este mes de enero que viene. De ello dependerá el número de refuerzos y la categoría de los mismos. Porque la Liga impone un tope salarial, que en el caso del Granada ronda los 23 millones, que no se puede superar. Actualmente, el club rojiblanco no ha agotado el margen pero tampoco tiene demasiado espacio para maniobrar.

La dos últimas campañas se han saldado con seis y siete refuerzos, respectivamente

Parece imposible que este equipo pase de largo por un mercado. No lo ha hecho nunca en sus cinco años consecutivos en Primera división, y no lo va a hacer en su sexto. Sólo en dos de ellos tuvo una mínima actividad, por distintos motivos. En 2012 Fabri sólo pudo conseguir una incorporación, la de Borja Gómez, que tuvo un papel principal en la consecución de aquella permanencia. También en 2013, cuando estaba Alcaraz al frente del Granada, otro defensa como Tiago Ilori se unió al proyecto en enero. Entonces no fueron las estrecheces económicas las que privaron al los granadinista de hacer fichajes, sino que la buena marcha del equipo no invitaba a revolucionar el vestuario.

Nada que ver con el resto de mercados invernales de los últimos años, los que ha permanecido el conjunto rojiblanco en la élite del fútbol español. La campaña 2012/13 vivió uno de los mejores periodos de fichajes del club en estos años. Futbolistas como Buonanotte, Recio, Nolito y Aranda llegaron con mucho cartel para elevar el nivel del equipo y conseguir el objetivo. Tuvieron una gran incidencia en el juego de los rojiblancos, aunque el curso siguiente la mayoría o se marcharon o perdieron ese peso específico. A Nolito no se le pudo retener y acabó triunfando en Vigo. Buonanotte permanecería en el club sin pena ni gloria, al igual que Aranda. Recio sí tuvo una enorme participación el curso siguiente.

Animador por defecto

El Granada se convirtió en el gran agitador del mercado invernal de 2015, cuando tuvo que realizar una profunda modificación de la plantilla ante la delicada situación que vivió el equipo de la mano de su último verdugo de Copa, Joaquín Caparrós, actual técnico del Osasuna. Aquel Granada terminó el año en puestos de descenso, antepenúltimo, pero los acontecimientos se precipitaron tras las dos primeras jornadas del año, que se saldaron con derrota y llevaron a los rojiblancos al último puesto de la tabla. Quique Pina y Juan Carlos Cordero trabajaron a destajo para conseguir hasta siete fichajes (Rober, Rubén Pérez, Cala, Candeias, Colunga, Lass e Insúa), muchos de ellos titulares indiscutibles desde su llegada.

Parece que no aprendieron de los errores, o las apuestas no salieron como esperaban los anteriores gestores granadinistas, pues un año después se repitió un desembarco similar. Un número menos de efectivos, seis, para acudir al rescate de Sandoval, que también se encontraba con su Granada en descenso cuando se abrió el escaparate en enero. Al de Humanes no le dio demasiado tiempo a trabajar con los nuevos integrantes de su plantilla, porque poco después de terminar el mercado invernal lo destituyeron al ir el Granada colista.

Dos pilares fundamentales para aquella salvación llegaron a mitad del curso: Ricardo Costa y Doucouré -de nuevo en la agenda rojiblanca-. A ellos se unieron el portero Jesús Fernández, ahora en el Cádiz de nuevo con Pina y Cordero, Cuenca y Barral, los dos únicos supervivientes, aunque al delantero gaditano parece que le queda poco para terminar su etapa en Granada.

La fórmula de la cesión es la más habitual en la mayoría de operaciones que se han realizado, lógico teniendo en cuenta que suelen ser descartes de otros clubes. De todas formas, esta vez la entidad que preside Jiang Lizhang cuenta con dinero en caja para pagar por un traspaso si fuera necesario. Las operaciones que no fraguaron en verano podrían tener cabida ahora, siempre que se presente una oportunidad realmente interesante.

Piru, el director deportivo del Granada, ha reconocido recientemente que ha aprendido de los errores cometidos este verano. Su proceso de aprendizaje a marchas forzadas y a base de golpes le ha curtido más rápido que de costumbre y ahora ya sabe lo que significa enfrentarse al mercado como gestor deportivo de un club modesto.