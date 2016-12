El gran talento que vendieron

Los cantos de sirena llegaron del este. El Rubin Kazán, de Rusia, envió misivas a los nuevos dirigentes del Granada, recién desembarcados en el club, para expresar su deseo de incorporar a sus filas a Rubén Rochina, uno de los futbolistas más destacados de la temporada rojiblanca anterior. De los pocos que no pertenecía al fondo de inversión de Gino Pozzo, por lo que se quedaba retenido dentro de la estructura heredada por la nueva propiedad de John Jiang, no como El Arabi, Peñaranda, Success o Doucouré.

La tentación fue desmesurada. En principio, se ciñeron a reclamar su cláusula de rescisión, cifrada en 10 millones de euros. Finalmente, se alcanzó un acuerdo en 8,5 fijos, más unas cantidades variables en función de objetivos, que podían incluso superar ese tope de 10. Ahora bien, el 15 % del montante tenía que ser derivado al Blackburn Rovers, entidad británica que tenía sus derechos y se guardó esta opción cuando negoció su incorporación, a coste cero, el anterior director deportivo del Granada, Juan Carlos Cordero. En el proceso para que Rochina firmara un contrato de cuatro años con los nazaríes, de los que sólo cumplió dos.

El sueldo que le ponían el Rubin Kazán en la mesa era prohibitivo para el Granada. Unos 3,5 millones de euros, con fluctuaciones. Muy por encima de los sueldos más altos del equipo, que no rebasaron nunca los 1,5 -salvo en el caso de Paco Jémez-. Aunque Rochina no quiere desvelar nada acerca del tema públicamente, IDEAL pudo saber que estuvo dispuesto a quedarse por algo más de la mitad de esa cantidad.

Sin embargo, en aquel momento a los flamantes gestores les pareció un dispendio exagerado. Además, el ingreso que garantizaba el club eslavo podía dar mucha viabilidad en el mercado, que al final resultó de una dificultad enorme. La inversión se fue hacia Angulo -4,5 millones por el 70% de sus derechos, que computan en el control financiero pero no se ha abonado, por estar abierto el litigio tras su positivo por dopaje; Mehdi Carcela, por cerca de 4 sumando los variables; y Atzili, por 800.000 euros-.

Ambas partes, el Granada y el futbolista, velaron aparentemente por sus intereses y Rochina hizo las maletas. Con el cariño de una grada que echa de menos el liderazgo en vanguardia que proporcionó sobre todo en el tramo final de la temporada.

Él no quiere hablar de aquel último episodio. No corrobora las cifras y prefiere alejarse de cualquier conflicto, aunque sí abunda en que «yo creo que hice bastante por mi parte por quedarme, pero al final era una decisión del club y mía. No se llegó a un acuerdo y al final decidimos que lo mejor para las dos partes era que me fuera», extiende.

El lunes pasado estuvo en Granada. Dedicó un rato a estar con representantes de las peñas, que le homenajearon, y dedicó las dos jornadas de estancia en la capital a visitar a viejos amigos. Sus reflexiones siempre son positivas sobre su ciclo. Parece feliz en su actual andadura a la vez. «La verdad es que me va todo bien. Mejor de lo que esperaba, a nivel de vida y de fútbol. Me he adaptado bien. Kazán es una ciudad grande, la tercera de Rusia, con 1.200.000 habitantes. Es cierto que hay mucha diferencia con Moscú y San Petersburgo, pero es agradable», declaró a este periódico.

Poco a poco se ha ido integrando, hasta convertirse en indiscutible en una escuadra que está situada en la novena posición de la liga rusa.

«En el equipo marcha todo como debe. Con Javi -Gracia, su entrenador- la relación es muy buena, aunque con los compañeros tengo más dificultades para la relación, sobre todo por el idioma, porque hay muchos que no hablan inglés y cuesta», reconoce.

Adaptado a Rusia

Rochina dejó en nuestro país a la familia y a muchos conocidos, pero parece bastante adaptado a lo que se encontró en Rusia. «Creía que iba a echar más de menos España, la verdad. Evidentemente hay cosas que sí se añoran. Por supuesto que me gusta volver a Granada. Estuve dos años ahí, en los que me integré perfectamente», afronta con determinación. Sus comienzos tampoco fueron fáciles como nazarí y aparecieron las lesiones. No siempre contó con la confianza de los técnicos. Le costó sobre todo con Caparrós. Con Abel Resino alternó titularidad y suplencia. Sin embargo, de la mano de Sandoval se convirtió en intocable en aquel final frenético cuajado con la permanencia y en la segunda campaña fue cuando ya explotó. Su evolución se culminó con José González. Fue uno de sus capataces en ataque.

«No fue una decisión fácil la de marcharme. A veces hay que afrontar situaciones así y a día de hoy no me arrepiento, pero está claro que para mí, en ese momento, dejaba atrás una etapa en la que había estado muy a gusto y me sentía cómodo», ahonda.

Del Granada se fue mucha gente en verano. Algunos compañeros lo hicieron forzados por ser de la órbita de Gino Pozzo, que los reclamó. Otros simplemente no contaron bajo el criterio del nuevo preparador, quizás creyendo que le mejorarían lo que ya tenía. «Me sorprendió un poco aquello, cuando vi a gente que se iba y que tenía mucha experiencia, que había dado un buen nivel el año anterior. También me llamó la atención la forma en la que se hizo, dejando que se incorporaran a equipos que pueden ser competencia propia por el objetivo. No lo acabo de ver, pero son decisiones que se toman», agrega sin profundizar más.

Rochina mantiene contacto con algunos de los que todavía están y sigue al Granada desde la lejanía, como exhibe su actividad en redes sociales, desde donde suele mandar ánimos. Sufre como un aficionado más la situación delicada en la que se encuentra en la campaña. «Va a ser un año muy largo. Creo que en lo que queda de temporada van a estar peleando ahí abajo, porque tienen un margen muy desfavorable, pero veo al equipo por momentos en una línea mejor que antes. Espero que tiren para arriba lo antes posible», desea.

Jémez protagonizó una escabechina en el periodo estival, con la anuencia de la dirección deportiva, pero el preparador cordobés sí contaba con Rochina y se topó con el imponderable de su venta. El de Sagunto conocía la confianza que tenía en él y no se explica su fracaso. «No sabría qué decir, es una pregunta difícil. Está claro que con Jémez hace falta tiempo por cómo es su filosofía y su forma de plantear el fútbol. Se tomó la decisión de destituirle en su momento y sus motivos tendrán al respecto desde el club», comenta, al tiempo que envía un mensaje de ánimo a la hinchada. «Queda muchísimo y la salvación la tienen ahí, bastante cerca. En el fútbol puede pasar cualquier cosa», incorpora.

El Granada está acostumbrado a estas vicisitudes. Desde que llegó a Primera, pelea por no bajar y Rochina disfrutó de dos salvaciones. Para él, no hay una única clave. «Es un poco todo. Hay que ser un grupo. Tener las cosas claras. Es complicado jugar con la presión de luchar por la permanencia, pero es lo único que te queda», resalta.

Granada queda en su interior como el lugar en el que ha ofrecido algunos de los mejores pasajes de su carrera, aunque es inconformista: «Pienso que siempre se puede mejorar, que se pueden aprender más cosas. Es cierto que en la segunda vuelta del año pasado estuve muy bien, pero todavía soy joven y creo que puedo dar más», se reta.

En su cabeza está triunfar en Rusia y cumplir su contrato, pero el futuro está en blanco. Quizás algún día suceda el retorno. «Nunca se sabe. Cuando firmé en Granada lo hice por cuatro años y creía que me asentaba. Y a los dos años me fui a otro lado totalmente diferente. En fútbol no se puede hablar a largo plazo», asume.

Rochina no podía dejar pasar esta oportunidad sin despedirse de la grada. «Quiero agradecer que siempre me dieron su apoyo y me lo demostraron. Te valoran el trabajo y el esfuerzo. En estos dos años fui muy feliz», comenta el gran talento que vendieron.