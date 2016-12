Márquez: "No ha podido ser"

A llevamosu hospital partidos escuchando la misma canción, lo hemos intentado, para estar jygandonos la vida y representando a tanta gente no nos demuestran representar la camiseta que llevan, van andando por el campo

Sr. Márquez, aunque Vd. sea uno de los pocos que aún tienen algo que ofrecer en un campo de fútbol, no nos diga a los aficionados que han merecido más. Y no nos diga que lo han intentado porque, de ser así, está muy claro que no se merecen estar en Primera División. Ni ganas, ni merecimientos ni nada. Y lo de "centrarse" en la Liga, es una mera utopía.