Alcaraz: "Hemos tenido errores individuales que nos han penalizado"

El técnico granadino indicó que este resultado no afecta a la Liga, donde es rival directo con Osasuna: "Teníamos ilusión por pasar, pero no es referencia para la Liga. Es una competición totalmente distinta, porque es a largo plazo".

Lucas esta haciendo encaje de bolillos, con esta escuela de verano, que nos endosaron, los especuladores del fútbol, metidos a técnicos. El peor defecto que tienen estos jugadores es su falta de carácter y sus carencia de criterio en el juego. No la pasan y no rematan en su debida forma y tiempo, eso en primera se penaliza, eso no se entrena nace con el jugador. y son las secretarias técnicas los que lo saben valorar precoz mente para su equipo, antes de que se les adelanten y se coticen.

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajahajajahqhqhqhqjajjqjqjjajajajajajajajaj muy buena, encaje de bolillos, doy por echoque es irónico el comentario no?

Ayer el equipo tocó fondo. Pero... ¿tiene la culpa Lucas de que en el equipo haya jugadores que necesiten cada uno de ellos un balón? Es sorprendente que estos jugadores no hayan sido entrenados para jugar al fútbol y más pasando por equipos de la talla del Chelsea, Manchester City... Así es imposible formar un equipo. No se asocian simplemente porque no pasan el balón al compañero, un concepto que enseñan desde las categorías base. Esto se lo enseñan a los niños de 5 años y sin embargo estos "profesionales" no tienen asimilado ese concepto. Lucas tiene la culpa se insistir en alinear a Boga, Carcela, Pereyra...Mientras cada uno haga la guerra por su cuenta no saldremos nunca de ahí abajo. En ciertos momentos, cuando se está cerca del área, hay que intentar la jugada en solitario, destapar el tarro de las esencias, el talento natural del futbolista si es que se tiene, pero no tiene sentido intentar irse de 6 rivales en solitario desde el centro del campo.

Ahora las culpas son de Alcaraz? En la época Jémez el equipo era mucho peor. No llegaba ni a competir en los partidos. Ahora por lo menos podemos competir, encajamos menos goles y hay posibilidades de puntuar. Echarle la culpa al entrenador es fácil, pero alguien que quiere al club se ha atrevido a intentarlo. No se le puede reprochar mucho por que querer sacar del pozo un equipo condenado

Tienes razon es un héroe por aceptar un trabajo cuando está en el paro y sabe que nadie lo va a contratar que tenga 2 dedos de luces, ese es el problema hacerlo un héroe cuando no lo es. Eso de que podemos competir será porque lo dices tú, porque si ha competir lo llamas tú estar al borde de tu área todo el partido esperando a verlas venir por si cae la breva y algunos de tus delanteros hacen un jugadon y marcan ote lo regala el arbitro como contra depor y Málaga. ... pues ya me diras tu lo competitivo que es el equipo

No de Alcaraz no, Si del que lo contrato. Este es un entrenador que le da miedo ganar o sea un perdedor. Solo vamos a por el partido cuando estamos perdiendo, craso error pues si conseguimos empatar no nos sirve para nada. Es cierto que tiene una mala plantilla o mejor dicho pésima, pero es lo que hay. Aunque seria lo mismo con buena gente, siempre juega a remolque pues es su estilo de juego. De todas formas esperemos que cambie esto algo



Lucas, VETE DE UNA VEZ!!!

¿Duda aún alguien de lo que somos? ¿Del equipo que tenemos? ¿De a donde vamos?. Seguid aplaudiendo y asistiendo al Estadio. Que la Diectiva se legra de ello.



Pero de verdad alguien pensaba que Lucas sacaba esto adelante??, Lucas está aquí por qué no han encontrado a otro. LUCAS VETE YA!!

Señor Lucas se me acaban los argumentos para defenderle, los jugadores pecan de individualismo, no hay movilidad de los jugadores esperan les lleguen el balón y no hay ni juego por las bandas ni agresividad ni para defender i Ni para atacar