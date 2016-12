Jaime Romero aniquila al Granada

Así lo hemos vivido 2442371 2

El Granada fue eliminado de la Copa del Rey por un Osasuna que es el único equipo que tiene por debajo en la competición liguera. Los rojillos fueron muy superiores al equipo de Lucas Alcaraz, que completó una primera parte aceptable y un segundo tiempo sencillamente horroroso, especialmente en ataque.

2 Osasuna Mario; Aitor Buñuel, Unai García, Márquez, Clerc; Causic, Fran Mérida (Torres, m.36), Berenguer, De Las Cuevas (Jaime, m.46); Oriol Riera y Sergio León (Otegui, m.84).

0 Granada CF Oier; Vezo, Lombán, Saunier (Pereira, m.68), Gabriel Silva; Samper (Carcela, m.76), Uche, Márquez; Alberto Bueno, Atzili (Boga, m.59) y Ponce. goles 1-0, m.45: Berenguer; 2-0, m.58: Jaime. árbitro Del Cerro Grande (madrileño). Amonestó a los locales Unai García, Oriol Riera y Mario. incidencias Partido de vuelta de los 1/16 de final de Copa del Rey disputado en el estadio El Sadar ante 9464 espectadores.

Como era de esperar Osasuna salió muy metido en el partido con la intención de lograr cuanto antes el gol que pudiese igualar la eliminatoria tras el uno a cero de la ida. Se defendió bien el Granada durante los primeros compases del choque aunque en el ecuador de la primera mitad Lombán cometió un absurdo penalti sobre Sergio León que hizo presagiar lo peor a la expedición rojiblanca. El atacante rojillo lanzó la pena máxima al centro de la portería de Oier y el guardameta rojiblanco le adivinó bien la intención, rechazando el lanzamiento.

El Granada pasó de estar sufriendo a casi sentenciar la eliminatoria con un balón largo de Márquez hacia Atzili que éste cabeceó al larguero y en el rechace Ponce no estuvo muy acertado para batir al guardameta Mario, que estiró la mano de manera milagrosa para evitar el tanto andaluz. No se vino abajo Osasuna y el equipo de Joaquín Caparrós volvió a fallar una ocasión clarísima: un centro de Berenger desde la derecha que fue cabeceado por Oriol Riera desde una excelente posición, pero el balón se marchó desviado (m.39).

En el tiempo añadido el último ataque de Osasuna acabó convirtiéndose en el primer tanto de los locales. Le ganó Oier la partida a Berenguer en un mano a mano entre ambos pero De las Cuevas se hizo con el rechace y centró al corazón del área para que el propio Berenguer volviese a chutar a portería y el balón acabó entrando a pesar de que Oier lo tocó y lo sacó pegado a la línea pero el colegiado, tras un instante de duda, dio por bueno el gol a instancias de su asistente.

En la reanudación la primera ocasión que tuvieron los rojillos la acabó mandando Jaime Romero al fondo de la red. El que fuera jugador del Granada aprovechó una buena dejada de Oriol Riera fuera del área para controlar el balón y cruzarlo al palo contrario de Oier, cuya estirada no fue suficiente para evitar el 2-0. Sergio León intentó sentenciar la eliminatoria con un disparo desde la frontal del área que atrapó bien Oier (m.60) y el Granada pareció quedarse eclipsado puesto que el Osasuna dejó de llegar a la portería de Oier pero los rojiblancos fueron incapaces de crear una sola ocasión de gol mínimamente clara para intentar sellar su pase a octavos. Dos lanzamientos lejanos de Javi Márquez fueron el pobre bagaje ofensivo de un equipo en el que la actuación de Ponce, Bueno y Atzili volvió a ser deprimente. Boga y Carcela salieron en los instantes finales pero no pudieron arreglar el desaguisado de un Granada que cierra de manera triste el 2016: penúltimo en liga, eliminado de la Copa y con una plantilla que volvió a demostrar ante el peor equipo de Primera División que no está a la altura de las circunstancias.