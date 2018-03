Granada CF Nano Rivas, cinco minutos contra Oltra El preparador del Nástic de Tarragona sólo se midió una vez en Liga al técnico del Granada CF y fue como jugador SERGIO YEPES GRANADA Martes, 6 marzo 2018, 08:59

El histórico liguero entre Nano Rivas y José Luis Oltra, entrenadores del Nástic de Tarragona y el Granada CF respectivamente, no da para más que para cinco minutos. Y todo, porque a ese limitado espacio de tiempo se reduce el periodo en que de forma activa rivalizaron a lo largo de sus respectivas trayectorias.

El anecdótico precedente remite al 13 de febrero de 2011, a propósito de la vigésimo tercera jornada de competición en la Primera división. Se medían en el Ciudad de Valencia el Levante en el que figuraba como central el hoy preparador de la escuadra catalana y el Almería del que estaba al cargo el valenciano. Aunque no fue hasta el minuto 85 cuando Nano saltó al campo, comenzando a contar así su particular enfrentamiento ante Oltra. Y lo cierto es que no pasó nada especial, pues hasta decretarse el final del partido se mantuvo en el luminoso el 1-0 con el que se imponían los granotas por un tanto de Felipe Caicedo.

Con posterioridad Nano Rivas tomaría rumbo a China, que es donde finalizaría su carrera como pelotero y la pasada temporada dirigió otros tres partidos al Nástic, pero sin producirse la coincidencia y el enfrentamiento contra Oltra.