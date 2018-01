El murciano no descarta el regreso en un futuro Miércoles, 3 enero 2018, 01:20

Pina es un hombre que piensa que el futuro está por escribir. Por eso esgrime que «nunca se sabe» cuando se le pregunta por un posible regreso a Granada. «El destino no está escrito. Si he estado en varios sitios y he dejado un buen sabor de boca, siempre prefieres volver a un lugar en el que has sido feliz», expone, aunque se muestra feliz y comprometido en su actual proyecto.

El objetivo del Cádiz «es llegar a los 50 puntos (la permanencia) lo antes posible y, a partir de ahí, soñar con lo máximo. Lo dijimos igual el año pasado. La mentalidad en Cádiz es no perder el ascenso directo en el que estamos, pero lo primero son los 50 puntos», expone, al tiempo que dice que al Granada «lo veo con la posibilidad clara de ascender. Está entre los favoritos».