Granada CF Morilla lanza un mensaje de despedida del primer equipo El club difunde las palabras del ya extécnico, que seguirá en la estructura y que se muestra convencido de que el equipo disputará el 'play off' de ascenso RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 30 abril 2018, 14:48

Pedro Morilla, ya extécnico del primer equipo del Granada, lanzó un mensaje de despedida de sus funciones, que difundió el propio club:

«En primer lugar agradecer a la dirección general y a la dirección deportiva por la confianza depositada en mi persona y en el cuerpo técnico que me ha acompañado. Agradecerle a ellos, que algunos seguirán con el nuevo míster que venga para intentar llevar al Granada a lo más alto en los partidos que tengo. Les agradezco su total dedicación y apoyo ahora y en el filial. Agradecer el trato a los futbolistas también. Creo que la afición puede estar orgullosa del trabajo que están intentando realizar. Muchas veces el fútbol es ingrato y los resultados no salen, pero creo que la afición tiene que demostrar en estos últimos partidos y demostrar que son del Granada a muerte y apoyarlos, porque ellos se esfuerzan para que los resultados salgan. Todavía es posible entrar en el 'play off' y hay que aunar esfuerzos, entre afición, jugadores y cuerpo técnico, para conseguirlo».

Morilla continuará en la entidad aunque en otras funciones: «Le deseo al primer equipo del Granada que logre el objetivo. Sabemos que el ascenso directo es complicado pero sí está ahí el 'play off'. El equipo está capacitado para ello, necesitamos el apoyo de la afición y lo vamos a conseguir. Personalmente estaré ahí ayudando desde fuera, que es lo que me toca, con mi fuerza, para que el equipo llegue a lo máximo, trabajando en lo que estime el club. Soy un hombre del club».