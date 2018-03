Morilla: “Es una ilusión enorme” Morilla, en sus primeras horas como entrenador. / ALFREDO AGUILAR “Es una oportunidad de demostrar que, desde el fútbol humilde, se puede subir con trabajo y constancia. No se nos puede achacar falta de experiencia”, expuso el nuevo entrenador RAFAEL LAMELAS Miércoles, 21 marzo 2018, 19:40

Pedro Morilla dedicó sus primeras palabras como entrenador del Granada. El nuevo técnico, flanqueado por el vicepresidente Kangning Wang, que le deseó toda la suerte, y por el director deportivo, Manolo Salvador, que le brinda esta oportunidad, hizo una declaración de intenciones, recalcando que el equipo luchará por el ascenso directo y, sino, por el salto a traves de la promoción.

PRIMERAS PALABRAS: “Agradecer en mi nombre y de todo el cuerpo técnico, que para mí es importante la confianza depositada. Para la dirección deportiva es una decisión importante. Podían haber tirado por otros entrenadores en el mercado con mucho nivel y ha apostado por nosotros. Gracias al trabajo que hemos hecho en el filial estamos aquí, por lo que han confiado. Vamos a responder con trabajo, conocimiento y, sobre todo, conseguirlo con este grupo de futbolistas, pues hay una gran plantilla (la que se hizo en verano y se reforzó en invierno). Hay plantilla para conseguir el ascenso a Primera, algo que Granada tiene que recuperar como club y como ciudad. Vamos a dar el 200% de todos nosotros, desde el recepcionista de la ciudad deportiva hasta el último jugador. Vamos a luchar por el ascenso directo y si no, por la promoción, en estos 11 partidos. Dar las gracias a Oltra por el trato que nos dispensó. El fútbol lleva a estas decisiones. Cuando se nos transmitió esto quisimos coger el toro por los cuernos, con responsabilidad”.

CRONOLOGÍA: “Responsabilidad sí, miedo no. La vida es para los valientes. En el primer momento que Salvador me comunicó que era el elegido, le agradezco esto. A veces se piensa en un entrenador del filial como interino y esta vez no es así. Hago referencia al cuerpo técnico al completo. Es una ilusión enorme. No se nos puede achacar falta de experiencia. No hemos estado en Segunda y Primera pero sí mucho en el mundo del fútbol en diferentes facetas. Es una oportunidad bonita para nosotros, para demostrar que desde abajo, desde el fútbol humilde, se puede subir con trabajo y constancia. Ilusión”.

DIFERENCIAS DE SU GRANADA: “Oltra tenía una idea de fútbol que no voy a entrar a valorar si era buena o mala. Cada entrenador tiene su modelo de juego, queremos plasmarlo. Los que hayan seguido al Granada B tienen esa ventaja. Ver lo que hemos propuesto. Se verá el domingo, a grandes rasgos, lo que queremos. No queremos diferenciarnos de Oltra, sino trabajar lo nuestro. Tampoco queremos dar pista a Arrasate, queremos sorprender en el primer partido. Queremos plasmarlo”.

QUÉ URGE: “Trasladamos un fútbol moderno, de presión en campo contrario, transición rápida, estar en campo contrario. Todos entrenamos esto. Hay matices que se verán en el campo. En los días que vamos a estar con ellos no va dar tiempo a que se plasme todo, pero creemos en el trabajo, con independencia del sistema. Sabemos lo que queremos. Vamos trabajarlo en los entrenamientos. La fuerza irá para eso, a que cojan lo que queremos”.

CÓMO ESTÁ EL VESTUARIO: “Me han recibido muy bien. Cuando hay una destitución, el grupo se ve afectado, se siente responsable. Seguramente cuando se destituye a alguien les afecta. Pero es un grupo que sabe a lo que ha venido a Granada, que el objetivo es el ascenso. Que hoy estamos quintos y vamos a luchar para que el equipo mejore. Los protagonistas son ellos. Nosotros les vamos a dar las armas. El grupo está unido y fuerte. Han mostrado una gran predisposición. Las cuatro ideas de hoy las han trabajado bien. Es una plantilla magnífica y no hay excusas por parte de nadie”.

HABLAR CON OLTRA Y TIRAR DEL FILIAL: “Sí hablé con él. Aparte de que hemos tenido una relación más allá de lo cordial, con todo su cuerpo técnico. Una comunicación perfecta y un diálogo bueno. Siempre hemos facilitado el trabajo mutuo. Nuestros dos hijos juegan en el mismo equipo, en el alevín del Granada. En estas decisiones a mí, como persona y entrenador, me pongo en su lugar y le di ánimo. Esto es fútbol. A mí me comunicaron que éramos los elegidos y no podía desaprovecharlo. Tenemos una relación cordial. Seguro que le vendrán nuevos proyectos y éxitos. En cuanto al filial, nosotros estamos contentísimos con ellos. Creo que hubo un cambio radical al principio de temporada. El filial estaba hecho con inversiones y futbolistas con otro caché, extranjeros. Ahora hemos 'españolizado' el equipo. Son chavales estupendos y si hay que tirar de ellos, lo haremos. La primera plantilla está equilibrada y es complicado ver cómo tirar del filial. Lo haremos cuando sea necesario”.

BAJAS PARA ESTE PARTIDO: “Son futbolistas que son importantes. Hay que mirar el lado positivo. Futbolistas que participaban menos podrán decir que aquí estoy yo. Mirar el lado positivo de la situación. Hay futbolistas que están a disposición han entrenado al máximo. Queremos que haya competencia, que cualquier futbolista puede jugar. Queremos contar con todos y que estén a tope el domingo”.