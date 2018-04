Granada CF Morilla: «Los futbolistas lo han dado todo» Ramón L. Pérez El técnico del Granada manifiesta que «los chavales están rotos» pero que a partir de ahora «vamos a por el Rayo» RAFAEL LAMELAS HUESCA Sábado, 28 abril 2018, 23:33

El técnico del Granada, Pedro Morilla, compareció en sala de prensa a la conclusión del Huesca-Granada y éstas fueron sus impresiones:

-¿CON QUÉ TE QUEDAS DE ESTOS 90 MINUTOS?: «Que los 14 futbolistas que hoy han defendido la camiseta del Granada lo han dado todo por intentar ganar el partido. La primera parte la teníamos controlada. Hemos tenido muchas circunstancias en contra. Dos balones parados, el penalti... que puede ser o no. La falta lateral, que creo que fue el único bagaje del Huesca. En la segunda lo hemos intentado de todas las formas posibles, arriesgando con cambio de sistema. Las tuvimos. La actitud del equipo es muy buena y esa es la línea a seguir«.

-¿TODAVÍA HAY ESPERANZAS?: «Quedan cinco partidos, estamos a cuatro puntos y estamos ahí todavía. Hay enfrentamientos directos. La actitud del equipo la queríamos ver y hoy el equipo ha intentado ganar por todos los medios. Merecimos los puntos con la Cultural y esta vez se ha intentado de todas las formas. Los chavales están rotos. Vamos a por el Rayo, porque hoy se ha intentado pero no ha podido ser».

-¿QUÉ FALLÓ EN LA SEGUNDA PARTE? ¿METEOROLOGÍA O FALTA DE IDEAS EN ATAQUE?: «Al final es complicado resolver situaciones. Es difícil en los metros finales siempre. Tal y como estaba el área, peor. Ha habido situaciones de todo tipo. La de Rey, una de Darwin, rechaces... Ocasiones hemos tenido para nivelar el encuentro. El equipo lo ha intentado, no le puedo poner ningún pero tal y como estaba el partido el equipo lo ha intentado. A recuperarnos. Volvemos a entrenar el lunes. El siguiente lunes tenemos una nueva final. No ha sido por falta de calidad. Ellos también tuvieron alguna al final».

-¿LA PROMOCIÓN ESTÁ A DEMASIADA DISTANCIA?: «La promoción está más distante, pero es que no queda otra que reponerse. Hay mucho enfrentamiento directo. Tenemos rivales por encima con los que enfrentarnos y han de jugar entre ellos. Con esta actitud, los puntos se quedarán en Los Cármenes. Ésta es la línea a seguir. No pudo ser ante un buen equipo, que jugó en su campo y con el apoyo de su público. No se pueden poner peros».

-¿TEME POR SU PUESTO?: «No es mi cometido hablar de mi situación. Yo me centro en llegar a Granada y trabajar para el próximo partido. No está en mis manos. El cuerpo técnico está intentando trabajar al máximo para sacar esto adelante junto a los futbolistas, que son los protagonistas. El otro día fueron cinco minutos fatídicos. Hoy se dio la cara. No podemos pedir más. Trabajar, trabajar y trabajar. Seguiremos hasta donde nos dejen».