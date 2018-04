GRANADA CF Morilla: «Confío muchísimo en mis jugadores» PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico del Granada recalca que en El Alcoraz «si jugamos como los 80 primeros minutos del otro día vamos a tener muchas opciones de poder ganar» ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 26 abril 2018, 13:32

El técnico del Granada, Pedro Morilla, habló ante los medios en la previa del encuentro que enfrentará a su equipo al Huesca en la tarde del próximo sábado. El preparador destacó que confía «muchísimo» en u plantilla y en «mejorar» los errores defensivos que pudieron cometer en el anterior partido ante la Cultural Leonesa. Estas fueron sus palabras:

-¿CONDENAN AL EQUIPO LOS ERRORES INDIVIDUALES?: «No creo que nos estén condenando los errores individuales porque hemos hecho méritos para ganar los partidos. En el momento de la expulsión de Víctor deberíamos ir ganando 5-1 o 6-1 pero teníamos menos ventaja, tuvimos diez minutos fatídicos que creo que si nos pasa otra vez se afrontará de otra forma. Y eso es debido a la ansiedad del grupo, que se superó durante el partido pero cuando se produjo la expulsión volvieron los fantasmas de la falta de confianza y se volvió a sentir el miedo de ganar un partido. Esta semana se ha trabajado bien, los fubolistas están super metidos para ganar el partido. Creo que no hay diferencia entre el Huesca y la Cultural Leonesa porque la Segunda es muy pareja y vamos a ir a ganar y a intentar que los tres puntos se vengan para Granada».

-SI EL GRANADA DESCONECTA, ¿PUEDE VOLVER A SUCEDER LO DEL OTRO DÍA?: «No creo que el equipo desconectara y viendo nuevamente el partido, que es algo que hemos hecho, ellos tuvieron el puntito de suerte que hay que tener en el fútbol y que nosotros no tuvimos. Al final el 3-2 y el 3-3 son situaciones de rechaces, que son circunstancias que se dan en el fútbol, pero el balón (en el 3-2) podía haber caído en cualquiera y cayó en ellos. Hay que dar un plus. Está claro que si vas a Huesca y cometes errores te van a hacer daño porque tienen jugadores para ello, pero si jugamos como los primeros 80 minutos los 94-95 minutos que suele durar un partido vamos a tener muchas opciones de ganar».

-POSIBLES BAJAS: «Javi Varas recibió un golpe en el partido del otro día, pero hoy ha entranado bien y podrá llegar. El resto está bien. Joselu ayer se retiró del entrenamiento por un problema en la pierna, pero está sancionado y no podemos contar con él al igual que con Víctor, al que le ha caído un partido de suspensión. Vamos a cuidar a Raúl (Baena) y a ver si la semana que viene podemos contar con él».

-¿CÓMO SE EXPLICA QUE JUGADORES COMO VARAS O CHICO FLORES PUEDAN TENER «MOMENTOS DE PÁNICO»?: «Creo que en el último partido los errores que hubo no fueron de esos dos jugadores y que no hubo un bajón anímico. Cuando se produce la expulsión de Víctor el equipo es consciente de que gana 3-1, de que debía ir ganando de más goles pero no es normal que en cinco minutos sucedan tantas cosas como pasaron el otro día. Javi y Chico son jugadores contrastados, que están entrenando fenomenal. Sobre chico se ha hecho referencia a que él rompe el fuera de juego en el tercer gol, pero hay que ver la jugada al completo porque él se había deslizado con un futbolista del equipo contrario a salvar un posible rechace y no sale a tiempo. Él había entrado antes y el análisis que hacemos es más profundo, nosotros vemos los goles y estudiamos cómo mejorar. Los futbolistas están por la labor de que todo salga bien, el otro día dieron la cara y no es justo que la actitud del equipo se vea reflejada en los últimos cinco minutos. Hubo casi 30 aproximaciones nuestras con peligro al área contraria y ellos solo tuvieron seis. De mil ocasiones, lo del otro día sucede en una. Ellos son un equipo que tiene el balón, pero nosotros le quitamos el balón, tuvimos muchas aproximaciones al área y se hicieron muchas cosas bien exceptuando los siete últimos minutos. Queremos que la afición esté segura de que estos jugadores van a morir por el escudo del Granada, queremos que disfruten jugando porque disfrutar de un partido es jugar bien, defender bien, atacar bien y esa es la línea a seguir aunque después ese puntito de suerte que puede decidir un partido necesitamos que se ponga de nuestro lado, que el otro día cayó del lado del otro equipo».

-SI NO SE GANA EN HUESCA, ¿QUÉ MARGEN DE ERROR LE QUEDA AL EQUIPO?: «Dependerá de lo que hagan los otros equipos. Los partidos no se ganan sí o sí, hay que hacer cosas como las que hicimos el otro día, que si hubieramos llegado ganando 5-1 no se habrían perdido los puntos. Nosotros vamos a por los tres puntos y si no los conseguimos al menos que hagamos méritos para haber ganado, porque esto es un juego».

-¿CUÁLES SON LAS CUENTAS QUE MANEJAIS PARA QUE EL EQUIPO SE META EN PLAY- OFF?: «No manejamos eso. Solo pensamos en ir a Huesca a ganar y después de la jornada habrá que hacer otras cuentas. Ahora mismo tenemos que centrar todas nuestras fuerzas en el partido del Huesca. Iremos con todas nuestras armas, con un grupo que está muy comprometido con la causa y esta es la línea. Confío en ellos muchísimo y vamos a estar cerca de traernos los tres puntos».