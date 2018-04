Granada CF Morilla: "Tenemos que aprender de nuestros errores y mejorar mucho" J. M. BALDOMERO El técnico del Granada opina que definir el encuentro de su equipo como ridículo es "exagerado" e insiste en "darle más importancia" al trabajo en las acciones a balón parado ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 1 abril 2018, 21:09

El entrenador del Granada, Pedro Morilla, resaltó a la conclusión del partido que su equipo tiene que "mejorar mucho" para no perder más partidos como el que jugó en Lorca, en el que cayó derrotado frente a un equipo "mucho más efectivo en las dos áreas". Estas fueron sus declaraciones:

-PARTIDO DE SU EQUIPO ANTE UN RIVAL QUE ACUMULABA 16 PARTIDOS SIN GANAR: "Sabíamos que esto podía suceder. El Lorca tiene futbolistas como para no llevar 16 partidos sin ganar. En cuanto a lo que hemos hecho en el terreno de juego la palabra ridículo me parece exagerada, inoperancia también, pero lo que sí creo es que el Lorca ha sido mucho más efectivo en las dos áreas. Cuando se han acercado a la nuestra nos han hecho daño en faltas y en córners, ellos han sido mucho más poderosos que nosotros y de aquí en adelante tenemos que darle más importancia a esta faceta del juego. Creo que nosotros hemos llevado el control del partido, ellos han hecho lo que nosotros habíamos trabajado durante la semana y han sido mucho más efectivos en ese juego. Nosotros aún llevando el control del juego y teniendo el balón, el balón hay que tenerlo sabiendo que tenemos que llevar a la portería contraria y cuando nosotros hemos estado en tres cuartos de campo no hemos sido todo lo agresivos que teníamos que ser para ser más poderosos que ellos en la faceta goleadora. Ahí nos han ganado, darle la enhorabuena al Lorca y nosotros a aprender de los errores y a mejorar mucho, que quedan nueve partidos, estamos ahí y en esta categoría hay que hacerlo muy bien para ganar los partidos y hoy no lo hemos hecho".

-ERRORES A BALÓN PARADO Y MENSAJE PARA LA AFICIÓN: "Las jugadas de estrategia las tienes que trabajar mejor, aunque nosotros las trabajamos y eso hay que decirlo, pero al final el nivel de activación se pone sobre el campo y hay que estar mucho más concentrado que el contrario. Hay que mover mejor el balón, en jugadas como las del segundo o tercer gol hay que estar muchísimos más vivos y cuando tenemos un árbitro como este, que es de los que deja jugar, pues debemos estar vivos y en ese aspecto hoy no lo hemos estado. En cuanto al mensaje a la gente que ha venido, a la afición que ha venido y que la verdad es que es una maravilla, solo puedo decirles que el domingo hay que estar de nuevo con el equipo. El futbolista necesita sentirse arropado aunque hoy se han llevado un palo, nosotros también, pero el domingo tenemos otra final y hay que apoyar. El arma más poderosa que tenemos, y sobre todo en casa, son ellos y aunque hoy hayamos recibido un palo contra el Osasuna se va a trabajar para lograr los tres puntos. Pero su apoyo es imprescindible".

-CAMBIO DE KUNDE POR PEÑA: "Buscábamos tener más posesión del balón. Kunde estaba cansado, el mayor peligro del Lorca eran las transiciones rápidas y queríamos con ese cambio asegurar más el centro del campo sin renunciar a las llegadas porque Sergio es un futbolista con claro perfil ofensivo. La verdad es que no ha salido porque el resultado se ha puesto como se ha puesto pero ha sido una decisión sopesada y al final, a posteriori y viendo el resultado, no ha salido como habiamos pensado pero no porque el cambio no haya sido acertado sino porque nos han afectado mucho esas jugadas de estrategia. No creo que el cambio de Kunde por Sergio haya influido en el resultado".

-FALTA DE GOL DE JOSELU: "Está claro que es un futbolista que vive del gol. Por capacidad de trabajo y por lo que le aporta al equipo en otras facetas es importante, lo que sí es verdad es que lo que Joselu busca es meter goles. Ha tenido un par de ellas y se han paseado por el área pero esto son rachas y tiene que seguir entrenando y nosotros a animarle para que se le quite esa ansiedad que tiene todo delantero cuando no marca gol. Tenemos a Rey y a Adrián pero a Joselu hay que seguir apoyándolo a ver si ve puerta la próxima semana".