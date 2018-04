Morilla: «La ansiedad nos afecta en el campo»

El entrenador del Granada, Pedro Morilla, despachó ante los medios de comunicación al final del partido. Estas fueron sus palabras:

ANÁLISIS: «Creo que ha habido lanzamientos a puerta. Rey Manaj, Pedro, Adrián Ramos... Hemos llegado. Enfrente teníamos a un equipo que está en Segunda y que ha querido ganar. A lo mejor en la tabla está abajo y tiene buenos futbolistas. Ellos no tiraron a puerta. Nosotros sí. Varias veces».

MOMENTO: «En estas situaciones las piernas pesan más de lo normal. La tensión está ahí. Sabían de la importancia, dentro de los planes previstos. Es complicado jugar pero el equipo ha intentado hacer daño, sabiendo que el Sevilla lo podía hacer a la contra. Hemos querido ganar desde el orden, la cabeza... Con nuestras llegadas en las dos partes, debe de llevarse un gol fuera de casa».

OPCIONES: «Hay que seguir. Veíamos a por los tres puntos. Es complicado ganar en Segunda. Teníamos las ideas claras. Tenemos una nueva final con la Cultural. Seguimos con las oportunidades intactas todavía. El ascenso directo está complicado, hay que ser realista».

SENSACIONES: «La igualdad es grandísima. Hemos intentado apuntalar ciertos elementos del juego. Hemos recuperado a gente importante, como Saunier y Ramos, que no estaba en su mejor momento. La que viene a Machís, el futbolista más determinante de esta temporada. Es una buena noticia. El grupo está jodido. Teníamos una ilusión tremenda por darle una alegría a la afición. La cabeza la tienen que tener alta. La actitud ha sido idónea pero ellos te lo ponen difícil. Pensamos que es un mal equipo y no es así. Hay que darle su importancia»

MENTALIDAD: «Hay que trabajar ese grado de ansiedad. Eso le afecta en el campo. No es lo mismo la presión que tiene el Granada que ellos. Cuando saltan al campo tienes la obligación de ganar. Hay muchos factores que condicionan. Ellos están abajo pero no es real. Son once y son buenos. Esa ansiedad cuesta contrarrestarla. Se volverá a trabajar esta semana. La Cultural se juega salir de abajo y tendrán esa ansiedad. Si no superamos eso y no tenemos esa tranquilidad es complicado, pero se va a intentar trabajar el tema mental».