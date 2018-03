Granada CF | Rueda de prensa Morilla afronta el primer test con idea de no inyectar "ansiedad" de ascenso directo a la plantilla PEPE VILLOSLADA / GCF El sevillano encara el duelo ante el Numancia con la tranquilidad de que el Granada CF "tiene margen" en el equipo pese a las cinco bajas SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 23 marzo 2018, 14:33

. En la comparecencia previa al partido frente al Numancia con el que se va a estrenar al cargo del Granada CF el sevillano Pedro Morilla ha dejado claro que no quiere cargar a los suyos de “exigencia” por el ascenso directo. El estratega ha significado además que las cinco bajas que condicionaran sus planes no le preocupan en exceso porque en el colectivo que ejercita “existe margen”.

¿LO QUE MÁS LE PREOCUPA DE SU ESTRENO ES LA DEFENSA?. “Hemos empezado a trabajar. Sí que es verdad que en la primera sesión pudo dar la sensación de que hemos trabajado más el sistema defensivo. Pero lo que he intentado implantar en estos tres días es nuestro modelo de juego. Hacemos cosas diferentes a las que se hacían antes. Está claro que lo que vamos a intentar siempre es defender muy bien, y a partir de ahí hacer un buen juego combinativo e intentar llegar al área de manera diferente. Vamos a intentar englobar todos los aspectos. Pero sí que es verdad que antes se hacía de una forma y ahora lo vamos a intentar hacer de otra. Y nunca se dice si es mejor o peor. Los resultados lo dirán “.

¿CÓMO LLEGA EL EQUIPO? “Bien. En cuatro días no te da tiempo a trabajar todos los aspectos que quieres inculcar a los futbolistas, porque es imposible. Pero las ideas generales y la manera que más o menos que nosotros queremos plasmar seguro que se va a vislumbrar el domingo haciendo cambios. Las pretemporadas están para adaptarte, para adaptar al equipo al modelo de juego, a lo que tú quieres, para que los jugadores vayan cogiendo automatismos que tu quieres ver en el campo. Ahora tienen unos automatismos, porque llevan trabajando con José Luis mucho tiempo, y los nuestros hay que meterlos poco a poco. En cuatro días de entrenamiento es complicado, pero seguro que las cosas que le estamos intentando transmitir se van a ver el domingo en el campo”.

¿QUÉ TEME MÁS DEL NUMANCIA?. “Es un equipo con las ideas muy claras. Ellos empezaron muy bien la temporada, después tuvieron un bajón. Pero han mantenido un nivel bueno. Sí que es verdad que en los últimos dos meses han bajado un poco el rendimiento fuera de casa. El partido ante el CD Tenerife le ha hecho coger autoestima. Sabe alternar el juego directo con el juego combinativo. Seguro que nos van a intentar hacer daño buscándonos las espaldas, porque tienen gente rápida, que técnicamente son buenos, que envían muy bien sobre área y que a la contra están automatizados. Es un muy buen equipo de la categoría, muy bien trabajado, con un buen entrenador y seguro que vienen a por tres puntos que le meten en la pomada, en meterse en puestos de playoff. Va a ser un partido complicado pero confío en los futbolistas al doscientos por cien. Los futbolistas están con muchísima predisposición, sabiendo también lo que nosotros nos jugamos, que son tres puntos importantísimos para estar ahí y más cerca de los puestos de ascenso directo si pinchan Rayo y Huesca. Va a ser complicado pero estoy muy confiado en el Granada CF”.

¿MAYOR NIVEL DE URGENCIA?. “Sí, está claro que quedan once partidos y el margen de error es corto para intentar recortar los ocho puntos que nos llevan Rayo Vallecano y Huesca. Nosotros no queremos meterle ese nivel de ansiedad al grupo. Lo que quiero es que los futbolistas hagan en el campo lo que pedimos. A partir de ahí pienso que el equipo tiene muchas virtudes para poder para ganar el partido. Y eso es lo que nos va a hacer estar más cerca de esos ocho puntos de ventaja de Rayo y Huesca. Si pensamos en que queda poco, que son muchos puntos, es mirar más allá nos lleva a una ansiedad que no es buena. La ansiedad que tenemos que tener el domingo es jugar bien, hacer las cosas bien, mejor que el Numancia. Y a partir de ahí vamos a estar más cerca del objetivo que es que los puntos se queden el domingo aquí. Y mucho más cerquita seguro del objetivo”.

¿BAJAS MERMAN?. “Tampoco hay que esconderlo. Son bajas importantes. Son cinco. Lastra el número de componentes donde elegir. Son futbolistas algunos de ellos que han disputado muchos minutos y de relevancia. Pero no hay que mirar eso porque la situación es la que hay. Los que están disponibles tienen total predisposición y calidad suficiente para afrontar el partido y para ganarlo. Recuperaremos a tres la semana que viene, no a Darwin Machís, que por ahora sigue con una sanción de cuatro partidos, y Adrián Ramos. Y entrarán en la dinámica de ganar un partido. Pero los que están ahora se encuentran muy capacitados. La plantilla del Granada es muy buena, con cinco bajas sigue teniendo margen para formar un equipo competitivo y con capacidad de ganarle a cualquier equipo de la categoría”.

RECELOS DE LA AFICIÓN. “A día de hoy es verdad que no he entrenado en Segunda división. Y eso no se puede ocultar. Pero lo que sí que es verdad es que los componentes de este cuerpo técnico llevamos muchísimos años de fútbol. Tenemos conocimientos más que suficientes para afrontar esta situación. Esto es estar preparado para cuando te llega el momento. A mi me ha llegado ahora y yo no lo quiero desaprovechar, ni mis compañeros. Nosotros vamos a poner el doscientos por cien para que todo salga bien y seguro que eso se lo vamos a transmitir a los futbolistas. Hago un llamamiento a la afición para que apoye al equipo. Y quiero que sepa que capacidad de trabajo y conocimiento no le falta al cuerpo técnico. El domingo debitamos y lo que esperamos es que nos lleguen muchísimos triunfos y a nosotros nos valga profesionalmente para afianzarnos en la categoría e ir creciendo”.