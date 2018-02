Incidencia Montoro vuelve a lesionarse RAMÓN L. PÉREZ Tuvo que retirarse en el minuto 35 del choque por lo que parece que fue una lesión muscular en la pierna izquierda SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 10 febrero 2018, 09:30

Una de las notas negativas del encuentro que tuvo lugar en el estadio Nuevo Los Cármenes radicó en que el centrocampista Ángel Montoro se lesionó. En el minuto 35 tuvo que ser reemplazado por Raúl Baena porque poco antes sufrió lo que parece que fue una lesión muscular en la pierna izquierda, lo que aún tiene que ser confirmado por el propio club.

Por desgracia para los intereses del Granada CF no es la primera vez que Montoro presenta algún problema físico. En primer término el ex de Las Palmas ya tuvo que retirarse en el primer tiempo del encuentro que los granadinos igualaron ante el Barcelona B en la jornada tercera. Entonces, padeció una contractura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Y no pudo volver a los rectángulos de juego hasta quince días después, precisamente contra el Valladolid.

Pero es que aparte, Montoro finalizó el partido ante el Cádiz de la vigésimo primera jornada con molestias en el isquiotibial, lo que obligó a Oltra a sustituirlo mediada la segunda parte del choque. Y todo, por una lesión fibrilar de grado I en el semitendinioso de la pierna izquierda que ya no le permitió volver a los rectángulos de juego hasta la pasada semana.