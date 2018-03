Granada CF | Rueda de prensa Montoro: "Podemos pelear por grandes cosas y al final de la temporada evaluaremos si es la mejor plantilla o no" PEPE VILLOSLADA / GCF El centrocampista valenciano, ya recuperado de una lesión muscular, asegura que el partido en Oviedo será "bonito" y que su equipo está preparado para "ir allí a ganar" CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 14 marzo 2018, 13:17

Ángel Montoro ha sido una de las piezas clave en el esquema de Oltra pero las lesiones le han impedido jugar con la regularidad que le hubiera gustado. Un mes después de sufrir una lesión muscular ya se encuentra recuperado y dispuesto a ayudar al equipo en un momento crucial de la temporada

Estado de forma: “Ya voy completando entrenamientos con el equipo, con buenas sensaciones y con ganas de ayudar, me encuentro preparado para jugar”.

Ánimo personal con tanta lesión: “Son gajes del oficio, nos exponemos a las lesiones. No gusta pero llevo muchos años en esto y no me afecta”.

Estado del equipo: “Hay que estar tranquilo, con la derrota se lleva mucho peor, pero se hicieron cosas bien. Ahora lo que tenemos que hacer es corregir los errores. Aspiramos a todo”.

Las cuentas del ascenso: “Hay que pensar en Oviedo únicamente, para qué mirar cuentas a largo plazo pero luego pueden no cumplirse. Ellos (el Oviedo) también están peleando por objetivos grandes y va a ser un partido bonito. Es un equipo con mucha pegada, no tiene delanteros disponibles pero su gente de banda tiene mucho desborde. Y el ambiente allí es siempre muy bueno, apoyan a su equipo, pero estamos preparados para ir allí a ganar”.

¿Con qué compañero se siente mejor en el centro del campo?: “Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, ya sabes cómo comportarte con uno o con otro. Me encontrado cómodo en cualquiera de las dos posiciones -de creador o de pivote defensivo-, en Las Palmas jugaba un poco más atrasado pero eso no significa que sea más defensivo. Cuando me toca jugar más arriba me gusta llegar y si me tengo que sacrificar me sacrifico y trato de intervenir más en la salida de balón”.

¿La mejor plantilla de Segunda?: “Diría que sí, pero porque tengo fe ciega en mis compañeros. Podemos pelear por grandes cosas y al final de la temporada evaluaremos si es la mejor o no.