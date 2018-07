Granada CF Monterrubio: «Las obras en el estadio tienen que esperar» J. ALGARRA El director general, presente en la renovación del acuerdo de uso del estadio, recordó que la situación del club no permite nuevas obras y siguen «trabajando en los fichajes» R. I. GRANADA Martes, 31 julio 2018, 14:11

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, habló con los medios tras la firma de la renovación del convenio de uso del estadio Nuevo Los Cármenes. Preguntado por las posibles reformas en la instalación, Monterrubio reconoció que «las obras tienen que esperar. La situación económica del club no nos permite abordar grandes reformas. Es cierto que tenemos la idea a medio plazo de acometer cambios, como el cierre de las esquinas, pero necesitamos otras modificaciones también para generar más ingresos. En estos momentos no podemos», asumió.

El dirigente también habló de los refuerzos. «Seguimos trabajando en los fichajes. Estamos en un momento complicado. En 24 o 48 horas las cosas pueden cambiar, no puedo adelantar nada más. Las posiciones a reforzar dependen de si hay salidas o no. De que el mercado facilite las cosas y exista un recambio. Prima en algunas salidas lo económico, pero no sólo esto. Tiene que haber un relevo», repasó, evitando entrar en mayores explicaciones.

Estas palabras se recogieron tras rubricar el acuerdo para el uso y gestión del campo, que conlleva que un año más el club sufrague los gastos derivados de la utilización de Los Cármenes (que se estimaba en un millón de euros) a cambio de la explotación publicitaria. A todo ello se une el apoyo del Granada a una serie de iniciativas con escuelas de por medio.

Para el alcalde, Francisco Cuenca, «esta comisión debe reunirse de forma permanente en un marco de la buena relación. Se acuerda mantener las condiciones de uso del campo. Hace años los gastos de uso le costaban a Granada en torno a un millón de euros, con una relación de publicidad que entendíamos que era algo lesivo para la ciudad e incluso podría ser contradictorio en el uso del césped. Lo que hacemos ahora es que el propio club se encarga de la gestión y el coste de suministros, a cambio de ser los responsables de percibir ingresos por publicidad. También hemos abordado la relación con el club para el mantenimiento de escuelas de fútbol, vinculadas a los propios colegios. El Ayuntamiento contribuye y desarrolla esta marca que es de orgullo. Sabemos que si echamos una mano le irá mejor. Soñaremos en rojiblanco», resaltó el primer edil.

Monterrubio dio las gracias y continuó expresando que quieren «ir de la mano del Ayuntamiento en lo de las escuelas. El futuro del Granada está en los jóvenes, en los colegios, y queremos llegar hasta ellos. Montaremos escuelas, los jugadores las visitarán, daremos charlas y formación, también para los padres. Queremos empezar en septiembre. Se seleccionarán los centros», concretó.