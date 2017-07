GRANADA CF Migue Cobo será el único granadino en el filial Migue Cobo / GRANADA CF El centrocampista sueña con debutar en el primer equipo y se siente «muy motivado», al ver que se apuesta más ahora por los jugadores nacionales JULIO PIÑERO Granada Domingo, 2 julio 2017, 02:47

Con la marcha de Juanan Entrena al Alavés, Migue Cobo se va a quedar como la única referencia granadina en el filial rojiblanco. Al igual que sucede en el primer equipo, la configuración de la plantilla va a ser muy diferente a la de estas últimas temporadas. Se va a apostar por mayoría de futbolistas nacionales tras esa ruptura que se ha dado con Gino Pozzo, y que sobre todo en el Granada B condicionaba en gran parte la composición del equipo. Había que reservar muchas fichas para los jugadores dependientes del fondo controlado por el empresario italiano.

El único granadino que tiene garantizada su presencia en el Granada B es Migue Cobo. Este centrocampista, de 21 años, se incorporó en el pasado mercado de invierno procedente del Huétor Tájar. Jugó en las categorías inferiores del club rojiblanco hasta llegar al equipo juvenil. Hace tres años le llegó una interesante oferta para jugar en el Michalovce y se marchó a Eslovaquia. No tuvo la oportunidad de jugar muchos minutos y se enroló al año siguiente en el Llosetense para competir en el grupo III de Segunda B.

El verano pasado regresó a su tierra para fichar por el Huétor Tájar, donde fue uno de los fijos en el centro del campo para Germán Crespo. En el último mercado de invierno fichó por el Granada B y logró contar con minutos durante la segunda vuelta. Ahora se abre una nueva etapa para él. Es de los pocos que va a continuar respecto a la pasada temporada. Ninguno de los fichajes que se han realizado es granadino y va a ser el que abandere esa condición.

El hecho de que hayan contado con él le hace sentirse «muy ilusionado». En su horizonte está la esperanza de «poder debutar con el primer equipo a lo largo de la temporada, es un sueño que tenemos todos y más cuando has jugado desde pequeño en este club». El cambio de política que se ha experimentado es algo que «a mí me motiva, porque desde hace años veía que siempre se daba la oportunidad a los jugadores extranjeros, ahora veo que es diferente y es algo que me gusta. Supone una mayor motivación para los que somos de aquí».

Migue Cobo es ambicioso y espera llegar lejos en el mundo del fútbol. Uno de los mayores apoyos que ha tenido desde pequeño es el de su abuelo, que siempre ha creído en él para que siguiera dando pasos. Recuerda que «desde pequeño siempre me llevaba a los entrenamientos y a los partidos, me aconseja y me anima para ayudarme. Ha estado pendiente de mí en todo momento para que sea futbolista y espero que siga acompañándome durante mucho más tiempo».