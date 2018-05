Granada CF Un método de trabajo más allá de la persona Francisco, en su etapa en el Almería / J. J. Aguilera El Granada busca un entrenador con un perfil muy determinado que encaje en el modelo que quiere implantar Hope CAMILO ÁLVAREZ Granada Viernes, 25 mayo 2018, 03:04

En las últimas horas se ha conocido la reunión que mantuvieron en Madrid David Belenguer y Antonio Cordón con Pepe Mel y Francisco. El primero en entrar fue el almeriense. Percibió esa sintonía con los que en breve pueden ser sus gestores. También lo que él dijo gustó a quienes deben tomar la decisión. El segundo salió con la sensación de no haber conocido realmente el proyecto que tiene entre manos el Granada. Se habló de fútbol a rasgos muy generales, por eso su sensación es que no será el nuevo entrenador del conjunto granadinista.

Los dos representantes del club rojiblanco no pertenecen a la nómina de trabajadores de la entidad, sino que representan a la empresa Hope, aquella que lleva las riendas de la gestión deportiva de los clubes controlados por John Jiang. No estuvo presente Manolo Salvador, el director deportivo del Granada. Fue simplemente una toma de contacto, así que no se le hizo partícipe al valenciano de forma presencial, pero eso no significa que no vaya a continuar en el cargo. Es la forma de proceder del club, un sistema distinto al habitual. La decisión sobre el futuro de Salvador no depende de lo que esté ocurriendo con la planificación de estas últimas semanas. De hecho, a Salvador le gusta el perfil de Francisco para dirigir al Granada la próxima temporada.

Hace pocos días Cordón, cabeza visible de esta compañía, deslizó en una entrevista a IDEAL los detalles del nuevo modelo. «Una línea común de trabajo. Hay un control deportivo sobre cada equipo, trabajando con los empleados de cada uno de ellos», en este caso con Manolo Salvador. «Tenemos gente de metodología, para trabajar con las canteras. La idea es tener un modelo en los equipos con unas líneas comunes, aunque cada club tenga una cultura y características diferentes», especificó.

Esa es una de las claves para decantarse por un entrenador u otro. Porque lo que los dirigentes deportivos del conglomerado de control chino quieren es conseguir una misma forma de trabajar, con matices aplicados en cada equipo. Un sistema que permita encajar las piezas desde la base hasta el primer equipo de manera que en un futuro no demasiado lejano los jugadores de las categorías inferiores lleguen al primer equipo.

Para ello buscan un entrenador que tenga un método que encaje en esta filosofía. Gusta Francisco porque es un técnico joven, que ha empezado desde abajo y ha ido evolucionando en cada equipo en el que ha estado. Esta temporada en Lugo llegaron a soñar con el ascenso pero se quedó a mitad de camino. Faltó mayor potencial de la plantilla en un club con un presupuesto mucho más ajustado que el del Granada.

Si se ha contactado con él no solo ha sido por lo que queda reflejado en su currículo hasta la fecha. Se le ha seguido en partidos y entrenamientos. No vale solo lo que muestren sus equipos en el campo sino que se le da mucha importancia a la forma de proceder en el trabajo de preparación semanal. Los ojeadores de Hope no solo siguen a jóvenes talentos por todo el mundo, también rastrean a técnicos. Su filosofía de trabajo, su talento, su forma de relacionarse con los jugadores y su estilo futbolístico.

Un año de contrato

La decisión no está tomada. El entrenador del Granada se conocerá oficialmente cuando acabe la temporada. En el caso de Francisco, actualmente está entrenando al Lugo y le queda un año más de contrato. Desde la ciudad lucense aseguran que el presidente del club se remite por el momento a que Francisco tiene contrato, sin más. No sería el único en abandonar a final de curso, pues Víctor Moreno, director deportivo, tendría una oferta del Deportivo Alavés para incorporarse al 'staff' de la secretaría técnica del club babazorro, según publicó ayer AS. Su puesto no sería el que desempeña en el Lugo, como máximo responsable de la dirección deportiva del club, sino en un puesto dentro del organigrama.