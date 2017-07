Menosse, a punto de desvincularse del Once Caldas, según su agente EFE Un equipo mexicano se interesa por Machís, que apura todas las opciones que ofrece el mercado para jugar de nuevo en la máxima categoría JULIO PIÑERO Miércoles, 5 julio 2017, 01:50

La incorporación de Hernán Menosse estaba casi cerrada anoche. Su desvinculación del Once Caldas colombiano, con el que le restaba un año más de contrato avanzó un poco más y solo quedó pendiente de pequeños detalles para que su fichaje por el equipo rojiblanco sea un hecho. «Sólo hay dos pequeños flecos ya pendientes, pero algo sencillo de resolver, por lo que espero que se haga oficial de un momento a otro. Con el Granada las condiciones ya están pactadas desde hace días», señaló a este diario Álvaro Aicua, de la agencia Global Ases, que se encarga de la representación del central uruguayo.

Un jugador que aparece en el radar es Salva Sevilla, aunque por el momento parece que se trata más de un ofrecimiento que de un interés real por parte del director deportivo, Manolo Salvador. El centrocampista almeriense ha quedado libre tras concluir su etapa en el Espanyol. Al futbolista le seduce la idea de recalar. «El Granada sería una buena opción, claro que me gustaría, pero por ahora no hay nada. Para mí sería un bonito reto, porque siempre que he ido allí me ha encantado la afición, el estadio y sería una buena plaza. Tengo algunas opciones para jugar en el extranjero, pero estoy esperando a ver si sale algo interesante de Segunda», apuntó a IDEAL.

En cuanto a Darwin Machís ha aparecido ahora un equipo puntero mexicano que está interesado en hacerse con sus servicios. Se han establecido ya algunos contactos, aunque sin que se haya dado ningún acuerdo. Su agencia de representación intenta que pueda jugar en la máxima categoría.

Carcela, al Olympiacos

Por otro lado, la salida de Mehdi Carcela parece ya hecha. El extremo belga-marroquí se marcha traspasado al Olympiakos griego, que al parecer adquiere el cien por cien de los derechos del jugador a cambio de tres millones de euros, según se publicó en medios griegos y portugueses. Un 30 por ciento será para el Benfica. Su cláusula estaba estipulada en 2,5 millones. De otro jugador que se percibirá dinero es por Edgar Méndez tras hacerse oficial su llegada al Cruz Azul. El Granada se lleva el 20 por ciento del traspaso.