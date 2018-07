Menosse, sin minutos en el 'partidillo' de entrenamiento

Hernán Menosse tiene las horas contadas en el Granada y este miércoles hubo un 'gesto' que lo delató. El defensa uruguayo fue uno de los dos ausentes por decisión técnica del 'partidillo' de entrenamiento que disputó el equipo. el otro fue el canterano Andrés García.

Menosse lleva días negociando su salida del club rumbo al Belgrano argentino. Su agente mantiene las gestiones, aunque todavía no las ha dado por cerradas. El entrenador rojiblanco Diego Martínez ha estado contando con él hasta ahora con absoluta normalidad, pero que no participara en la prueba delata que muy probablemente ya no esté disponible el viernes en el primer partido de preparación, por lo que no tiene mucho sentido que participe en las pruebas tácticas más complejas.

Por otra parte tampoco se entrenaron el lesionado Fran Rico y Saunier, que sigue con molestias en el aductor derecho.