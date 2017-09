Granada CF Menosse: "Cualquier equipo de Segunda puede competir en Primera" GRANADA CF | PEPE VILLOSLADA El central del Granada ha hablado de los avances del equipo y su proceso de readaptación a la Segunda NACHO SANTANA Miércoles, 27 septiembre 2017, 13:16

Hernán Menosse es un fijo en el eje de la zaga para Oltra. El uruguayo ha disputado todos los partidos hasta la fecha y, con Germán de baja, parece indiscutible para el técnico valenciano. Tras la primera victoria de la temporada, el jugador ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la marcha del equipo:

Primera victoria: “creo que hemos sacado un peso de encima, todo el grupo estaba convencido de que la victoria iba a llegar. No nos veníamos sintiendo cómodos en muchos partidos, pero el equipo mostró carácter y pudimos conseguir una victoria que nos da aire”.

Compañero en la zaga: “creo que juego igual con cualquiera de ellos, los resultados se dan por circunstancias del partido, todos son buenos jugadores y todos vamos a tirar para el mismo lado. El otro día hicimos un buen partido en todas las líneas, tenemos un duro rival por delante y ahora tenemos que estar concentrados. Me da igual jugar con cualquiera de ellos”.

El partido ante el Córdoba: “el otro día fue un partido perfecto, nos sentimos muy cómodos en todas las líneas, es lo que venía buscando el míster. Lo hicimos bien y si hacemos un buen partido vamos a tener más posibilidades de ganar que de perder. En casa se hacen fuertes, tenemos que conseguir los tres puntos como sea para estar arriba en la lucha hasta el último momento”.

Adaptación: “me ha costado un poco el cambio. Seguí agarrando confianza, conociendo a los rivales, creo que el míster me ha dado la confianza necesaria para hacerlo, ahora trato de seguir y mejorar en algunos aspectos en los que hemos fallado antes”.

Defensa adelantada o no: “mi juego es tratar de luchar en el uno contra uno, más allá de mi área. Los partidos que hemos jugado con la línea adelantada no lo hemos hecho tan mal, son cosas que a veces salen y a veces no. Tenemos que tratar de solucionar las acciones del momento de la mejor manera”.

Evolución de la Segunda: “ha cambiado bastante, los años anteriores no había tanta diferencia en la dinámica, el juego ahora es más rápido y más intenso, lo he notado y me ha costado un poco. La Segunda española está cada vez más fuerte y cualquier equipo de aquí puede competir en Primera”.