GRANADA CF | VESTUARIOS Martín: "El Granada es el rival que más me ha gustado" El técnico del Albacete elogia al equipo de Oltra aunque subraya la "intensidad" de los manchegos y que "la locura de los partidos" esta vez les favoreció R. LAMELAS ALBACETE Domingo, 14 enero 2018, 21:31

El entrenador del Albacete, Enrique Martín, repasó el encuentro en su declaración ante los medios de comunicación. “El partido viene a demostrar que la plantilla está trabajando con una gran intensidad en los entrenamientos. Salga quien salga, compite. Le tocó a Aridane por Zozulya y lo ha hecho muy bien. Hizo un bonito gol. Después del empate, el partido se podía volver loco pero marcamos rápido. Esa locura nos favoreció esta vez. Esto es la Segunda división, detalles, ante un gran equipo. El Granada, junto con el Rayo Vallecano, en el trayecto que me he enfrentado al resto es el equipo que más me ha gustado, pero esto es el fútbol. Nosotros estuvimos acertados y competimos como todos los días”, valoró.

“Hemos ganado partidos con menos y esta vez ha sido diferente. El Granada tiene buenos futbolistas que no han estado acertados en ataque. En defensa, bueno, nosotros hemos ido con mucha intensidad en los goles. Nuestra posesión ha sido del 33% y la semana pasada, con el Tenerife, la nuestra fue del 60 y perdimos”, argumentó. “Aquí lo que vale es ganar, ganar y ganar, si queremos salir hacia arriba”, añadió.

Sobre su expulsión, pidió disculpas: “se me ha escapado el caballo, no volverá a suceder”.

Rafael Lamelas

