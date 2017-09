GRANADA CF Martí: “El Granada seguro que va a estar arriba” EFE El técnico del Tenerife cree que el equipo rojiblanco aún tiene que “adaptarse a la categoría” pero espera poder sacar un buen resultado ante un rival que “nos va a poner las cosas muy difíciles” ANTONIO NAVARRO Sábado, 9 septiembre 2017, 01:19

El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, compareció este viernes en rueda de prensa para valorar el próximo partido de liga ante el Granada, un encuentro al que el equipo tinerfeño llega “con plena confianza” tras haberse clasificado para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, que jugará ante el Córdoba.

Según apunta Martí sus jugadores son conscientes de que “cada partido es diferente. Nos vamos a encontrar a un rival muy fuerte en la categoría por presupuesto, nombres, jugadores y porque viene de jugar en LaLiga Santander. Nos va a poner las cosas difíciles. Nosotros sabemos que si no nos esforzamos al 200 por ciento en cada jugada, vamos a sufrir”.

Sobre el horario, el preparador del equipo chicharrero quiso restarle importancia al hecho de que el partido se juegue por la mañana: “Nos adaptamos. Venimos por las mañanas a entrenarnos y creo que estamos habituados. No debemos tener ningún tipo de hándicap al respecto. Evidentemente, los jugadores sufrirán más porque hará más calor, pero al final lo que tienen que hacer es estar concentrados como se les pide y con intensidad, independientemente del horario”.

El técnico del Tenerife no dudó en elogiar al Granada a pesar de su irregular comienzo liguero y dijo que “el potencial es el potencial y al final sale. Son 42 jornadas y no es fácil adaptarse. Fichó a muchos futbolistas, con un cuerpo técnico también nuevo. Tienen que adaptarse a la categoría y, en el momento que saquen todo el potencial que tienen, seguro que van a estar arriba. Tiene mucha calidad, con jugadores de velocidad y con bastante experiencia en el medio del campo. Vamos a encontrarnos a un equipo bien situado, difícil de contrarrestar por esa velocidad, pero debemos de ser capaces de manejar ese tipo de situaciones”.

Por otro lado, Martí también tuvo buenas palabras para José Luis Oltra, un técnico que ya lo dirigió en su etapa de jugador y muy querido en Tenerife por haber ascendido a Primera al cuadro isleño: “Es un encuentro especial. El aprecio es mutuo. Evidentemente es un partido diferente porque es una persona que ha conseguido muchas cosas en este club. Es un entrenador muy querido por lo que le dio a este equipo, aunque debe ser un partido más. Ambos nos conocemos, aunque yo lo conozco más porque lo he tenido como entrenador. Los resultados que ha cosechado hablan por sí solos”.

Acerca del estilo de juego de su equipo Martí subrayó que “tenemos una idea bastante clara, independientemente del perfil de los jugadores. La idea es la de tratar de presionar arriba siempre, siendo capaces de recogernos una vez superen esa primera línea de presión. Esa idea no cambia. También defendemos la posesión del balón durante el mayor tiempo, con el objetivo de finalizar y buscar siempre portería contraria para hacer gol, pero a veces el rival no te lo permite o te contrarresta de la mejor manera que puede”. En cuanto al once que va a emplear ante e Granada, el técnico significó que aún no lo tiene decidido y que “en Copa me convencieron todos. El problema es que los otros también me convencen y tengo que decidir. En función del rival, de las necesidades y de lo que creo que puede ayudarnos más por los perfiles de nuestros jugadores y del contrario, trataré de elegir a aquel once que creo que sea el mejor para afrontar el encuentro”.