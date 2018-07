Manu Molina insiste en la viabilidad de su fichaje por el Marbella Explica que él no tenía firmado ningún contrato y que por tanto se consideraba libre a partir del 30 de junio R. L. GRANADA Sábado, 14 julio 2018, 09:37

El extremo alboloteño Manu Molina, fichado por el Marbella, de Segunda B, defendió la viabilidad de su fichaje ante el aparente deseo de retención que quiere aplicar el Granada.

Molina explicó a IDEAL que él no tenía firmado ningún contrato y que por tanto se consideraba libre a partir del 30 de junio. «No me hubiese ido, porque el Granada es el club que me ha visto crecer, es mi equipo. Pero en otro lugar me dan la oportunidad. Ojalá algún día vuelva», explicó.