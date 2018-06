Granada CF Salvador, con su futuro en el aire El director deportivo no está participando en la elección del entrenador y esto podría precipitar su salida CAMILO ÁLVAREZ Granada Miércoles, 6 junio 2018, 07:27

El de Francisco no es ni mucho menos el único frente abierto en el club. De hecho, no sería descabellado pensar que Manolo Salvador no continúe en su puesto de director deportivo. El valenciano llegó de la mano de Tony Adams en mayo de 2017 con plenos poderes para tomar decisiones, pero desde la entrada del grupo Hope se encuentra con sus atribuciones restringidas. Las decisiones adoptadas durante la temporada, como la destitución de Oltra, fueron consensuadas entre ambas partes, sin embargo, en la ronda de contactos con los candidatos a ocupar el banquillo rojiblanco se ha visto relegado a un segundo plano, y eso le coloca en una posición incómoda. Tiene dos años más de contrato, así que habría que negociar su salida. Para Salvador sería complicado encontrar club a estas alturas.

Con un proyecto en marcha desde el principio de temporada, es Hope el que ha cogido las riendas y los directores deportivos de los equipos han perdido protagonismo.