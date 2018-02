Granada CF Manolo Salvador: "De las cinco opciones que teníamos, hemos traído las dos mejores" P. Villoslada/Granada CF El director deportivo del Granada reconoce que los resultados del equipo hasta ahora son "muy mejorables" ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 1 febrero 2018, 19:18

Manolo Salvador habló sobre la tardanza del Granada en concretar sus dos fichajes de este mercado de invierno y dijo al respecto que "ha sido duro y no por nosotros ni por los jugadores, sino porque los otros clubes tenían otros objetivos y hasta que no solucionaran eso...Nosotros sabiamos que (Hjulsager y Agra) querían venir y habría sido una decepción que no hubieran venido. Mi agradecimiento hacia ellos por venir al Granada".

El máximo responsable deportivo del equipo rojiblanco habló de la trayectoria del equipo y comentó que "a nivel de plantilla no tengo ninguna duda de que es una plantilla para estar bastante más arriba de lo que estamos. Los resultados son muy mejorables, sobre todo fuera de casa, pero esto es muy largo. Estamos a seis puntos del segundo pero vamos a luchar, vamos a echar sangre para poner al equipo en Primera. La Segunda es muy complicada. Nosotros jugamos muy bien ante el líder, que es el Huesca, pero luego viene el último, el Sevilla Atlético, y te gana".

Sobre el no fichaje de Ontiveros, recalcó que "nosotros siempre hablamos con 5-6 opciones. Si acaso no sale uno pues hay que tener la puerta abierta para que venga otro. Estamos contentos desde el club porque de las cinco opciones que teníamos hemos traído las dos mejores".

Por otro lado, sobre una posible ausencia de Peña en los play-off de ascenso y la marcha de Charlie Dean (defensa central) Salvador manifestó que todos esos detalles "los hemos tenido en cuenta. Lo que pasa es que esa posición (la mediapunta) da muchas alternativas. Pierre ha jugado ahí, Espinosa también, los dos jugadores que han llegado también pueden jugar ahí... Hay alternativas".

Por último, acerca de cómo se han movido en el mercado los rivales del Granada en la lucha por el ascenso ha declarado que "algunos equipos han aprovechado el tema de Arabia y han hecho otros movimientos pero yo no me fijo en lo que hacen los demás hasta que no nos enfrentamos a ellos. Hay mucha competencia en la categoría y cumplir los objetivos no es fácil".