Una manera de vencer los obstáculos de la mente

Imanol Ibarrondo, un bilbaíno de 51 años que fue futbolista durante una década en el equipos como el Rayo Vallecano, Barakaldo o Sestao, es el nuevo 'coach' del Granada. El 'coaching' es una disciplina que profundiza en los procesos de mejora y transformación de las personas y equipos a través de la motivación. Autor de varios libros, Ibarrondo es licenciado en Ciencias Empresariales y máster en gestión de entidades deportivas. Ha ejercido de 'coach' durante más de una década. Fundó y preside el Instituto de Coaching Deportivo (Incoade) y recientemente ha trabajado con la selección mexicana.

«El 'coaching' deportivo es para los buenos. Para los que quieren seguir mejorando. Para los que saben que pueden dar mucho más de sí pero no saben cómo hacerlo. Para los que quieren confiar mucho más en sus capacidades», comentó Ibarrondo en una entrevista hecha por lectores de El País en 2008.

¿En qué consiste el 'coaching' llevado a la práctica? Hay un vídeo muy simpático que difundió el Real Betis que lo exhibe. En el mismo se ve a los futbolistas del equipo haciendo un corro mientras cada uno de ellos va pasando por el centro para soltar una frase establecida y simular un tic muy exagerado, casi un baile, que los demás repiten a continuación a su alrededor. El juego requiere improvisación y provoca risas, pero sobre todo genera empatía y contribuye a hacer vestuario. Es probable que el conjunto verdiblanco no esté haciendo una gran temporada sólo por estos detalles, pero lo que está claro es que jamás restan y que, en momentos malos, pueden servir de válvula de escape ante el estrés.

Este es el motivo que ha llevado al Granada a contratar los servicios de un profesional así. Intervenir ante la situación de bloqueo mental que sufren sus futbolistas. La psicóloga y colaboradora de IDEAL Zoraida Rodríguez –con experiencia en clubes como el Córdoba, junto a Lucas Alcaraz; o en el Recreativo y el Mallorca, con Sergi Barjuán– expone algunas de las ventajas que tiene la contratación de un especialista en esta materia que cada vez está más generalizada en el deporte y en el ámbito empresarial.

«Por el hecho de ser deportistas de élite no significa que estén capacitados para controlar las emociones, igual que cualquier persona. Un 'coach' va a intentar explicarles, a través de ejercicios y de técnicas, cómo manejar esa ansiedad», observa Rodríguez.

Cuenta la anécdota que le trasladó un entrenador de triatlón acerca de un consejo que le dieron sobre los obstáculos que puede plantear la mente: «Mátate a entrenar y llega el coco y lo fastidia. Es así. Puedes haberte ejercitado un montón pero como te falle la cabeza tiras por tierra la preparación. La habilidad mental es imprescindible», reflexiona.

El método

Cada 'coach' tiene su método. «Normalmente se trabaja a través de reuniones grupales para que a todo el mundo le llegue el mismo mensaje y aunar el sentimiento de grupo. Esas charlas pueden ser más motivacionales, pueden usarse vídeos, emplear dinámicas o juegos. Aparte, hay un trabajo individual que el 'coach' tiene directamente con el jugador que es fundamental, porque ahí sí hay una confidencialidad y una intimidad en la que un futbolista concreto, que tiene más miedos y que no desea compartirlos con el resto de compañeros, puede comentárselo en privado».

Compatible con el técnico

Para esta psicóloga granadina, un 'coach' no deslegitima la función del propio entrenador. «Deben trabajar a una para transmitir el mismo discurso. También es una ayuda para que él sepa cómo abordar el problema. Los futbolistas pueden llegar a ocultar esa sensación que les atenaza por el afán de jugar. Una persona ajena permite que se desahoguen y que se confiesen acerca de sus preocupaciones», observa.

Para Rodríguez, esta figura tendría que estar en los clubes «desde la pretemporada. Estas cosas son difíciles de cambiar de un día para otro. Si no se ha decidido hacerlo así, más vale que se haga una intervención inmediata a no hacer nada, pero hay que tener cuidado con no saturar», objeta, para añadir que «sí debería mantenerse hasta final de curso».

Zoraida Rodríguez es consciente de que muchas personas todavía desconfían de este tipo de procesos. «A veces porque no hay dinero o porque no se cree en ello, pero cada vez hay más, sobre todo en los grandes clubes. Se tienen psicólogos hasta en la cantera».