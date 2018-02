GRANADA CF Manaj: “La mayoría de las personas con las que trabajé saben que no soy un chico malo” El delantero albanés admite que “en el Granada CF he aprendido muchas más cosas de las que sabía el año pasado” SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 24 febrero 2018, 16:36

El delantero albanés del Granada CF Rey Manaj, que cumple hoy 21 años, ha salido al paso de la fama que le precede de conflictivo en Italia, según apuntan algunos medios. Y al respecto ha indicado que “la mayoría de personas con las que he trabajado no creen que sea un chico malo”. Además, el atacante ha aprovechado su puesta en escena para indicar que en el cuadro rojiblanco “he aprendido más cosas de las que sabía el año pasado” y que no está jugando más porque “la competencia es muy fuerte”.

En declaraciones a Inter News, un medio que se ocupa de la información del equipo al que se debe y lo presta al nazarí, el ariete fue preguntado acerca de diversos particulares. Esta es la transcripción de algunas de las más jugosas.

¿Te molesta que te etiqueten como un chico malo? Muchos lo han comparado con Balotelli.

"No me importa mucho lo que digan los demás, la gente escribe basándose en cosas pequeñas o porque se lo dicen quienes se sienten celosos de mí. La mayoría de las personas con las que he trabajado no lo creen así. Nunca he faltado el respeto a nadie, pero la vida es así y no debemos tener en consideración lo que otros piensan, especialmente cuando no se corresponde con la realidad.

-En Granada, hablan muy bien de usted desde que llegó. ¿Cómo te estás encontrando?

-Es un equipo importante. Me recomendaron encarecidamente que viniera aquí, seguí el consejo y acepté el destino voluntariamente, esperando una gran bienvenida y esperando jugar en una Liga en la que conseguí el ascenso.

-No ha jugado de inicio a menudo, pero el entrenador confía en usted cuando quiere desatascar los partidos o realizar una remontada. ¿Siente que tienes la confianza del técnico?

-Sí, hablé con el entrenador y él me reiteró la estima que el club me tiene. La competencia es fuerte, comparto el vestuario con jugadores muy fuertes: uno ha jugado cuarenta veces en la Liga de Campeones (Adrián Ramos) y el otro fue el máximo realizador de la liga la pasada temporada (Joselu). Entreno bien y estoy tranquilo, espero que más adelante en este crucial final de temporada para mí, pueda demostrar mi valía contribuyendo al ascenso".

¿Cuál es tu objetivo personal para la temporada actual?

"Me di cuenta de que, a pesar de algunos obstáculos que siempre pueden surgir y no me permiten expresar mejor mis cualidades, aprendo mucho cada año ... Ahora, aquí en Granada, aprendí muchas más cosas de las que sabía el año pasado Mi objetivo es mejorar cada vez más, y estoy muy seguro de que esto sucede ".