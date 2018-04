GRANADA CF Rey Manaj: «Cuando faltan Saunier, Ramos o Machís se siente en el equipo» Rey Manaj controla con el pecho un balón ante un defensa rival / RAMÓN L. PÉREZ El delantero albanés considera que ante Osasuna «hemos hecho un buen partido» y que el equipo trabajará mucho aunque «sabemos lo que tenemos que hacer en Sevilla» A. NAVARRO GRANADA Sábado, 7 abril 2018, 20:12

Rey Manaj opinó a la conclusión del Granada-Osasuna que «hemos hecho un buen partido. No era fácil jugarlo ante este rival después de perder en Lorca o de perder en Oviedo y por eso pienso que el resultado es normal que defraude porque tenemos que ganar pero esta semana vamos a trabajar mucho porque la próxima jornada vamos a Sevilla y sabemos lo que tenemos que hacer».

Cuestionado sobre si el equipo está echando mucho en falta a jugadores como Saunier, Adrián Ramos y Machís, el punta balcánico respondió que es «normal» porque «son jugadores -se sobreentiende que importantes- y cuando faltan se siente en el equipo».

Por otro lado, respecto al sentir de la afición Rey Manaj solo tuvo palabras de agradecimiento a la hinchada rojiblanca y explicó que «la afición ha estado muy bien. La gente animaba y cantaba y cuando en casa te pones perdiendo 0-1 no es fácil, pero yo pienso que estuvo bien».

Por último, también habló sobre su vuelta al once en un partido en el que consideró que «he estado muy bien. He jugado hace poco con la selección dos partidos de 90 minutos así que pienso que he estado bien a nivel físico y ya está».